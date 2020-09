Jadwal SCTV Bayern Vs Sevilla

Live Streaming Bayern Vs Sevilla

Live Streaming SCTV Bayern Vs Sevilla

Live SCTV Bayern Vs Sevilla

Bayern Munich Vs Sevilla Live SCTV

Bayern Munich Vs Sevilla

Sevilla Juara Europa League 2020

Sevilla Juara Liga Europa 2020

Bayern Munchen

Bayern

Sevilla

Bayern Juara Liga Champions

Bayern Munchen Juara Liga Champions

Bayern Juara Liga Champions 2020

Juara Liga Champions Vs Juara Liga Europa

Piala Super Eropa 2020

Live Streaming SCTV Piala Super Eropa

Piala Super Eropa

tribunpontianak.co.id

Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul Prediksi Bayern Munchen Vs Sevilla Piala Super Eropa Live SCTV Dini Hari WIB, Rakitic Vs Lewandowski, https://pontianak.tribunnews.com/2020/09/22/prediksi-bayern-munchen-vs-sevilla-piala-super-eropa-live-sctv-dini-hari-wib-rakitic-vs-lewandowski?page=all.

Penulis: Marlen Sitinjak

Editor: Marlen Sitinjak

Jadwal dan Prediksi Bayern Munchen vs Sevilla Piala Super Eropa Live SCTV, Rakitic vs Lewandowski

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung pertandingan Bayern Munchen vs Sevilla, Jumat (25/9/2020) dini hari WIB.

Bayern Munchen vs Sevilla akan bertemu di Piala Super Eropa atau UEFA Super Cup 2020, di Puskas Arena, Budapest, Hungaria.

Laga dua tim juara itu akan menentukan siapa tim raja Benua Eropa 2020 ini.

Apakah juara Liga Champions Bayern Munchen atau malah Juara Liga Europa Sevilla? Menarik untuk disaksikan.

Sevilla kontra Bayern Munchen disiarkan langsung SCTV, Jumat (25/9/2020) mulai pukul 02.00 WIB. (link SCTV Sports di bagian akhir artikel).

Bayern Munchen tampil sebagai juara Liga Champions dengan mengalahkan Paris-Saint Germain (PSG) di partai final.

Adapun Sevilla menang dramatis di partai puncak dengan mengalahkan tim raksasa Italia, Inter Milan.

The Bavarian sendiri tengah memiliki kepercayaan diri tinggi setelah menang 8-0 melawan Schalke di pekan pembuka Bundesliga.