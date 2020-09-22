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Jadwal dan Prediksi Bayern Munchen vs Sevilla Piala Super Eropa Live SCTV, Rakitic vs Lewandowski
Nonton siaran langsung pertandingan Bayern Munchen vs Sevilla, Jumat (25/9/2020) dini hari WIB.
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Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul Prediksi Bayern Munchen Vs Sevilla Piala Super Eropa Live SCTV Dini Hari WIB, Rakitic Vs Lewandowski, https://pontianak.tribunnews.com/2020/09/22/prediksi-bayern-munchen-vs-sevilla-piala-super-eropa-live-sctv-dini-hari-wib-rakitic-vs-lewandowski?page=all.
Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
Jadwal dan Prediksi Bayern Munchen vs Sevilla Piala Super Eropa Live SCTV, Rakitic vs Lewandowski
POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung pertandingan Bayern Munchen vs Sevilla, Jumat (25/9/2020) dini hari WIB.
Bayern Munchen vs Sevilla akan bertemu di Piala Super Eropa atau UEFA Super Cup 2020, di Puskas Arena, Budapest, Hungaria.
Laga dua tim juara itu akan menentukan siapa tim raja Benua Eropa 2020 ini.
Apakah juara Liga Champions Bayern Munchen atau malah Juara Liga Europa Sevilla? Menarik untuk disaksikan.
Sevilla kontra Bayern Munchen disiarkan langsung SCTV, Jumat (25/9/2020) mulai pukul 02.00 WIB. (link SCTV Sports di bagian akhir artikel).
Bayern Munchen tampil sebagai juara Liga Champions dengan mengalahkan Paris-Saint Germain (PSG) di partai final.
Adapun Sevilla menang dramatis di partai puncak dengan mengalahkan tim raksasa Italia, Inter Milan.
The Bavarian sendiri tengah memiliki kepercayaan diri tinggi setelah menang 8-0 melawan Schalke di pekan pembuka Bundesliga.