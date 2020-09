Tema ILC TV One Pekan Lalu tentang Gubernur Anies Akhirnya Menarik Rem Kompromi, Selasa Besok Apa?

POS-KUPANG.COM - Para fans Indonesia Lawyers Club TV One ( ILC TV One), tidak terasa sepekan telah lewat. Acara ILC TV One akan segera menyapa kita.

Besok Selasa 22 September 2020 malam adalah jadwal tayang diskusi ILC TV One.

Namun, apa temannya, hingga Senin (21/9/2020) siang, Presiden ILC TV One Karni Ilyas belum mengumumkannya.

Melihat kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, Karni Ilyas mengumumkan jadwal dan tema ILC TV One tersebut sehari sebelumnya, lewat berbagai media sosial, seperti Twitter dan Instagram.

Seperti diskusi ILC TV One pekan lalu, diskusi ILC TV One yang bertema, Gubernur Anies Akhirnya Menarik Rem Kompromi, sudah diumumkan pada hari Senin 14 September 2020, baik lewat Twitter maupun Instagram.

Tema ini khusus membahas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menetapkan mulai Senin 14 Septemer 2020 kembali memberlakukan PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk mencegah dan menanggulangi penularan virus corona yang terus mewabah di ibukota RI itu.

Seperti biasa, sejumlah narasumber yang berkompeten dihadirkan pada diskusi tersebut, antara lain Anies Baswedan sendiri.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada acata talkshow ILC TV One tadi malam, Selasa (15/9/2020), berbicara soal angka kematian pasien Covid-19 di Jakarta.

Ia menegaskan, angka kematian di Jakarta sebenarnya rendah.