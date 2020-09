Saat Produksi Air Turun Drastis Malah Pelanggan PDAM Ende Meningkat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti

POS-KUPANG.COM | ENDE - Jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ende saat ini terus meningkat.

Sayangnya, produksi air dari beberapa mata air yang menjadi sumber PDAM Ende malah menurun drastis.

Terkait menurunnya produksi air, Yustinus Sani, selaku Direktur PDAM Ende, (18/9/2020), mengatakan, disebabkan oleh faktor alam.

Badan Metereologi dan Geofisika (BMKG) sudah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis, yang mana Kabupaten Ende masuk kategori awas.

Yustinus menyebut, total pelanggan PDAM per Agustus 2020 naik mencapai 12.042 dari 11.978 per Januari 2020.

Yustinus mengatakan, ada dua sumber air yang debit airnya turun drastis yakni Ae Kipa dan Ae Pana.

Sumber mata air Ae Kipa semula 20 liter per detik, sekarang tinggal 7 liter per detik. Sedangkan di Ae Pana yang semula 17 liter per detik sekarang tinggal 5 sampai liter per detik.

"Produksi air yang masih stabil yakni sumber mata air Wolowona. Nah kalau Nangba juga sebenarnya ada penurunan debit air dan segmentasi," ungkapnya.

Yustinus berharap agar pelanggan PDAM Ende lebih hemat menggunakan air. Selain itu membantu PDAM Ende yakni menjaga pipa agar tidak bocor.