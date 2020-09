LINK Live Streaming RCTI Verona vs AS Roma Liga Italia Minggu Dini Hari WIB, Dominasi Serigala Roma

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan live streaming RCTI Liga Italia Verona vs AS Roma, Minggu (0/9/2020) dini hari WIB.

Dikutip dari laman resminya, siaran langsung dan Live Streaming RCTI laga Verona vs AS Roma di ajang Liga Italia 2020/2021 bisa ditonton mulai jam 01.30 WIB.

Live Streaming Liga Italia Verona vs AS Roma di Liga Italia malam ini dapat diakses via Live Streaming TV Online RCTI Plus di www.rctiplus.com maupun laman Video Streaming Vidio.com (Bein Sport 2).

Tim Serigala AS Roma akan bertandang ke markas Verona dalam pekan pertama Liga Italia Musim 2020/21.

Pertandingan yang akan dihelat di Stadion Marc Antonio Bentogodi diprediksi bakal menjadi tim asal Kota Roma tersebut.

Hal tersebut didasari dari dominasi AS Roma dalam 5 pertandingan terakhir.

Tim asuhan Paulo Fonseca mendominasi dengan 4 kali menang dan 1 kali seri.

Bahkan di pertemuan terakhir yang dihelat di kandang Verona, AS Roma mampu melibas tim tuan rumah dengan skor 1-3.

* Link Live Streaming Hellas Verona vs Roma