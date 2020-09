Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris: Everton, Leeds, MU, Arsenal, Live MOLA TV & NET TV Malam Ini

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung Liga Inggris pekan kedua antara Everton vs Brom, Leeds United vs Fulham, Manchester United vs Crystal Palace, Arsenal vs West Ham.

Siaran Liga Inggris pekan kedua akan berlangsung pada, Sabtu (19/9/2020) malam ini.

Total akan tersaji 4 pertandingan yang dapat disaksikan Live MOLA TV dan NET TV.

Tiga pertandingan yang dapat disaksikan Live MOLA TV ialah partai Everton vs West Brom, Manchester United vs Crystal Palace hingga Arsenal vs West Ham.

Adapun partai Leeds United vs Fulham dapat ditonton melalui tayangan NET TV.

Jadwal Siaran Liga Inggris pekan kedua tersedia berikut ini:

LINK Mola TV

LINK streaming molatv

LINK streaming molatv Man United vs Palace