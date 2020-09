Among Us, Game Merusak Pertemanan Lagi Tren Bisa Diunduh Gratis dan Cara Mudah Memainkannya,

Ilustrasi game Among Us

POS-KUPANG.COM - Among Us, game yang tengah ramai dimainkan saat ini, kocak dan bisa diunduh cuma-cuma, simak cara bermainnya agar jangan ketinggalan lho

Game Among Us yang dirilis pengembang Innersloth pada 2018 ini mengajarkan pengguna untuk selalu waspada dengan orang di sekitarnya, bahkan dengan temannya sendiri.

Sebab, di game ini, selain berperan sebagai teman seperjuangan yang memiliki satu visi dan misi, atau istilahnya crewmate, kerabat mereka juga bisa saja menjadi penjahat yang sedang menyamar, alias impostor.

Among Us belakangan tengah naik daun dan bahkan sempat trending di Twitter, terlepas dari umurnya yang sudah menginjak 2 tahun. Among Us mencatatkan peningkatan unduhan hingga 661 persen atau setara 18,4 juta unduhan per Agustus 2020, dibandingkan bulan sebelumnya.

• Cara Download Football Manager 2020 dan Game Watch Dogs 2 Gratis di Epic Games Store, Begini Caranya

• Paket Internet Telkomsel 15GB Cuma Rp 6 Ribu Bisa untuk Akses Game? Lupakan Kode Redeem Free Fire

Di platform mobile sendiri, Among Us telah diunduh sebanyak 86,6 juta kali, naik pada periode Agustus-September.

Penyebabnya bisa jadi karena banyak YouTuber gaming yang memopulerkan game Among Us di kanal mereka masing-masing.

Selain itu, game ini juga terbilang mudah untuk dipelajari karena aturan main yang sederhana tadi, serta kocak untuk dimainkan dengan sejumlah kerabat lantaran harus saling tuduh.

Belum lagi karakternya yang menggemaskan lantaran berbentuk lonjong dan bisa dipadukan dengan beragam warna serta aksesori, seperti topi, skin, dan lain sebagainya.

KOMPAS.com/Bill Clinten Ilustrasi tampilan karakter di Among Us.