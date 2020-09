POS KUPANG, COM - Ini jadwal acara TV Kamis 17 September 2020, MNCTV Ada Rumah Seleb, Si Doel Anak Sekolahan di RCTI

Dijadwalkan Drama Korea The World of The Married tayang di Trans TV pukul 19.00 WIB.

Selain itu, Trans TV juga akan menayangkan film Allied dan Blood Father.

Untuk lebih lengkapnya, berikut acara TV, Rabu (16/9/2020), dirangkum Tribunnews dari Mncvision.id:

1. ANTV

00.00 WIB - Jejak Kriminal

00.30 WIB - Lejel Home Shopping

01.00 WIB - Garis Tangan

02.30 WIB - Karma

03.30 WIB - i-KTP

04.30 WIB - Jinny Oh Jinny Datang Lagi

05.30 WIB - Jinny Oh Jinny

06.30 WIB - Shiva

07.30 WIB - Si AA

08.00 WIB - Saloni

10.00 WIB - Chandrakanta

13.30 WIB - Chandragupta Maurya

16.30 WIB - Aku Hanya Ingin Dicintai

19.00 WIB - Bawang Putih Berkulit Merah

22.00 WIB - Belenggu Dua Hati

23.15 WIB - Inayah

2. GTV

00.00 WIB - Gerebek

00.30 WIB - Buletin iNews Malam

01.00 WIB - MNC Shop

01.30 WIB - Kuy!

02.00 WIB - The Great Magician

03.00 WIB - Firasat

04.00 WIB - Buletin iNews Pagi (L)

04.30 WIB - Bolu

05.30 WIB - Nge-Meal

06.30 WIB - Hypening

07.30 WIB - Top 20 Funniest

08.30 WIB - Bisa Gitu Yak

09.30 WIB - Obsesi (L)

10.00 WIB - Buletin iNews Siang (L)

11.00 WIB - SpongeBob SquarePants Movie

14.00 WIB - SpongeBob SquarePants Movie

15.30 WIB - #BerbagiRizki

16.30 WIB - Zak Storm

17.00 WIB - Naruto Shippuden. Last Shinobi

19.00 WIB - Menebar Berkah Ala Bensu

20.00 WIB - Warbiasak

21.00 WIB - The Price Is Right Indonesia

22.30 WIB - Hidden Figures

3. Indosiar

00.00 WIB - Tukul Arwana One Man Show

02.00 WIB - Patroli Malam

02.30 WIB - Fokus Malam

03.00 WIB - Istriku Wanita Bermulut Kejam

04.30 WIB - Fokus Pagi

06.00 WIB - Tasbih. Reuni Sumber CLBK

06.30 WIB - Anak Penjual Pempek Keliling

08.00 WIB - Perjuangan Anak Yang Dibuang

10.00 WIB - Hot Kiss

10.30 WIB - Patroli

11.00 WIB - Fokus

11.30 WIB - Kutinggalkan Istri Yang...

13.30 WIB - Perjuangan Pembuat Kubah...

15.00 WIB - Karma Suami Meninggalkan...

16.00 WIB - Apa Seorang Istri Tak Berhak...

18.00 WIB - Suami Rasa Benalu

20.00 WIB - Konser Sosmed