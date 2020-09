Chord Gitar Pandangan Pertama, Lagu Terbaru Dul Jaelani Berikut Lirik Lengkapnya

POS-KUPANG.COM - Musisi muda Dul Jaelani yang dijuluki Captain oleh para ABK (fans Dul Jaelani) merilis lagu berjudul ' Pandangan Pertama ' tepat dengan perayaan ulang tahunnya, 23 Agustus 2020 lalu.

Lagu ini merupakan lagu pembuka dalam proyek mini album yang sedang digarapnya di usianya yang 20 tahun.

Lagu Pandangan Pertama kerap dikaitkan dengan hubungan putra bontot Maia Estianty dan Ahmad Dhani (pentolan Dewa 19) ini dengan Amanda Caesa, anak Patro Patrio.

Berikut chord gitar lagu Pandangan Pertama yang dipopulerkan oleh Dul Jaelani:

• 8 Drama Korea Terbaru yang Tayang di VIU September 2020, Siap-Siap Dibikin Baper Abis!

[Intro]

C Em Am Em

Dm G C Am Dm Fm

C Em Am Em

Berlagu tentang rindu...

Dm G C Am

waktu itu... ku bertemu...

Dm Fm C

pujaan hatiku...

-G C Em Am Em

Seminggu... t’lah berlalu...

Dm G C Am

masih aku lamunkanmu...

Dm Fm C

mengharapkan kamu...

[Chorus]

C G

Pandangan pertama membuatku gila

Am Fm

aku jatuh cinta kepada dirinya

C G

bagaimana lupa kau bawa bahagia

Am Fm

madu bagi jiwa ku meng ingin kan nya

[Interlude]

C Em Am Em

Dm G C Am Dm Fm

C Em Am Em

Sekilas menyampaikan

Dm G C

pada telinga jiwa

Am Dm Fm C

tentang risalah... hari...

• Reaksi Ahmad Dhani Lihat Kedekatan Dul Jaelani - Amanda Caesa, Diam-Diam Pentolan Dewa19 Lakukan Ini