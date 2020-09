Jaket Denim Ungkap Jati Diri Dian Sastro, Begini Penampakannya: Jangan Diswipe!

Aktris cantik Dian Sastrowardoyo tetap menarik perhatian walau di masa pandemi. Pasalnya ia kerap membagikan rutinitasnya di media sosial dengan tampilan yang selalu cantik.

Hal itu dapat dilihat dari unggahan-unggahannya.

Sebelumnya isteri pengusaha Indraguna ini mengunggah kegiatannya bersepeda Brompton S6R berbahan titanium di akun Instagram-nya, @therealdisastr.

Lalu Sabtu (12/9/2020) kemarin, pemeran AADC itu mengunggah foto dan video di Instagram yang memperlihatkan dirinya memakai jaket denim dengan kaus abu-abu.

"Jangan di swipe! Yah, ketauan deh lagi pake jacket keren," tulis Dian Sastro dalam unggahannya.

Jaket denim yang ia pakai merupakan garapan studio kustom asal Bogor, Funky Scars.

Pada bagian belakang jaket terlihat penuh oleh desain yang ramai.

Dalam unggahan akun @funkyscars, disebutkan jika desain jaket ini memiliki tema "Dian Sastro and her favorite things."

Desain kolase yang dituangkan pada jaket diambil dari hal-hal yang disukai oleh Dian Sastro.

Seperti buku The Second Sex (karangan Simone de Beauvoir), The Bell Jar (Sylvia Plath), dan The Catcher in The Rye (JD Salinger).

Kemudian, ada pula desain dari film Juno, Running With Scissors, Ladybird, Science of Sleep, serta gambar musisi Miles Davis dan Ella Fitzgerald.

Sebagai pelengkap, Funky Scars memberikan kotak kayu eksklusif supaya Dian dapat menyimpan jaket denim itu secara aman.(*)