JADWAL Chelsea vs Liverpool, Man United, Man City & Arsenal Liga Inggris Live Streaming Mola TV

POS-KUPANG.COM - Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris musim 2020/2021 pekan kedua via Live Streaming MolaTV akan dipanaskan

laga Big Match Chelsea vs Liverpool, Manchester United, Manchester City dan Arsenal main yang dimulai akan Sabtu (19/9/2020).

Jadwal Liga Inggris baik siaran langsung dan Live Streaming Liga Inggris musim 2020/2021 di Indonesia masih bisa ditonton melalui Live Streaming Mola TV.

Manchester City dan Manchester United akan memulai debutnya seiring laga Arsenal dan Big Match duel Chelsea vs Liverpool.

Di pekan pertama Liga Inggris pertandingan duo Manchester, Wolves vs Manchester City dan Manchester United vs Crystal Palace bisa disaksikan via Live Streaming MolaTV.

Yang main adalah laga Chelsea vs Liverpool dan Arsenal vs West Ham.

Chelsea dan Liverpool bakal saling berhadapan dalam big match Liga Inggris 2020/2021 Minggu (20/9/2020). Laga seru ini terselip dalam jadwal Liga Inggris pekan kedua.

Dalam pertandingan tersbut, Chelsea yang akan menjamu juara bertahan Liverpool di Stamford Bridge.

Laga seru lainnya bakal tersaji di London, Arsenal yang menjamu West Ham di Emirates Stadium. Pertandingan ini merupakan derbi London.