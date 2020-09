Gisella Anastasia akui salah ambil keputusan saat bercerai dengan Gading Marten, Menyesal?

Gisella Anastasia mengakui dirinya merasa perpisahannya dengan Gading Maren merupakan sebuah kesalahan.

Gisella Anastasia mengaku, saat itu dirinya terlalu mengikuti emosinya yang tidak stabil.

"Aku sekarang hal kecil melibatkan Tuhan, kemarin aku divorce kemarin itu kan keputusan salah ya, yang aku ambil nggak nanya dulu (ke Tuhan), mengonfirmasi sendiri dengan pengetahuan aku segala macam, ego, jadi nggak mau lagi," ungkap Gisella Anastasia saat dikutip Grid.ID di YouTube, Selasa (15/9/2020).

Gisella Anastasia pun menceritakan bahwa dirinya adalah orang pertama yang membuat riwayat perceraian dari pihak keluarga ibunya.

"Iya, karena mamaku Batak, nggak banget lah buat mereka untuk berpisah-pisah. Kalau di keluarga papa mungkin ada lah, cuma kalau di keluarga mama aku pionir, nggak beres," ungkap Gisella Anastasia.

Namun, siapa sangka, kondisi rumah tangga orangtuanya yang hingga kini masih bertahan, ternyata juga turut menjadi bayang-bayang Gisella Anastasia akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Di mana Gisella Anastasia mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin berakhir seperti kondisi rumah tangga orangtuanya di masa lalu.

"Kayak dulu ada masalah nih di rumah tanggaku aku nggak mau lah end up kayak orangtuaku yang bertahan demi aku, yang ceritanya dulu memang ya kalau sekarang sih udah tua-tua legowo, cuman aku waktu itu i don't end up like that," ungkap Gisella Anastasi.

Gisella Anastasia merasa bahwa dirinya tak akan bahagia jika mengikuti riwayat rumahtangga orangtuanya yang memilih untuk tidak bercerai, tetapi penuh dengan konflik.

"Jadi kalau mama sama papa sekarang masih bersama, cuman ya memang dengan segala badai kehidupannya mereka, emang mereka kan beda agama juga. Ya banyak lah faktor bukan agama tok, kalau yang seagama aja belum tentu gampang ngejalaninya, apalagi yang beda, cara ngehadapi sesuatunya jadi pening banget effort banget," ungkap Gisella Anastasia.

Hingga akhirnya, Gisella Anastasia merasa terbawa bayang-bayang pahitnya masa lalu dan gegabah menuruti emosinya untuk bercerai demi mencapai kebahagiaan yanh diidam-idamkannya.

"Waktu itu point-nya di aku aku, ngerasa dari kecil kerja, aku udah sedikit terpaksa untuk kerja dan hidup untuk keluargaku, jadi sampe sekarang masa sih sampe sekarang aku mikir semua orang itu, aku mau lah happy sekali-sekali, tapi itu pemikiran yang salah sih, kalau udah komitmen, kita nggak boleh naruh ego kita nomor 1," tutup Gisella Anastasia.

