BEI Raih The Best Islamic Capital Market di GIFA 2020

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali meraih The Best Islamic Capital Market pada ajang penghargaan internasional Global Islamic Finance Awards(GIFA) 2020. Penghargaan tersebut diterima secara virtual oleh

Direktur Utama BEI Inarno Djajadi dalam acara Online Awards Ceremony (OAC) of the 10th Global Islamic Finance Awards (GIFA) yang disiarkan langsung dari Islamabad, Pakistan, pada Senin (14/9/2020).

"Suatu kehormatan bagi kami menerima penghargaan ini untuk kedua kalinya, terlebih

di tengah pandemi Covid-19 yang menekan kinerja Pasar Modal Syariah Global. Penghargaan ini memicu kami untuk terus berinovasi dalam mengembangkan industri Pasar Modal Syariah Indonesia," kata Inarno seperti tertulis dalam rilis yang diterima dari Sekretaris Perusahaan PT BEI Yulianto Aji Sadono, Selasa (15/9/2020).

BEI yang kembali meraih penghargaan sebagai The Best Islamic Capital Market pada ajang

GIFA 2020 menunjukkan pengakuan dunia internasional bahwa BEI dapat mempertahankan prestasi serta mengedepankan konsistensi dalam mendukung dan mewujudkan Pasar Modal Syariah Indonesia sebagai salah satu tolak ukur kemajuan industri Pasar Modal Syariah di dunia. BEI dinilai secara konsisten berhasil memberikan pertumbuhan yang baik bagi perkembangan Pasar Modal

Syariah di Indonesia dalam sembilan tahun terakhir dengan melakukan berbagai inisiatif dan kegiatan pengembangan bersama para stakeholders, tidak hanya untuk mengupayakan peningkatan pasar namun juga menjaga agar tetap sesuai dengan kaidah syariah.

Beberapa pencapaian BEI antara lain sebagai berikut. Pertama, Pasar Modal Syariah Indonesia dapat terus mengalami pertumbuhan di tengah ketidakpastian yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Data menunjukan per Agustus 2020, pasar saham syariah di Indonesia mendominasi dengan persentase jumlah saham syariah sebesar 63 persen dari total saham yang tercatat di BEI, kapitalisasi pasar saham syariah sebesar 50 persen, volume perdagangan saham syariah sebesar 65 persen, frekuensi perdagangan saham syariah sebesar 68 persen, dan nilai transaksi perdagangan saham syariah sebesar 52 persen dari total perdagangan saham di BEI.

Selanjutnya, Pasar Modal Syariah Indonesia masih menjadi yang paling inovatif dan satu-satunya di dunia yang memiliki produk terlengkap dan mengintegrasikan investasi syariah di pasar modal serta filantropi

Islam. Selain memiliki produk investasi; wakaf saham, zakat saham, sedekah saham dan wakaf sukuk, Pasar Modal Syariah Indonesia juga memiliki sukuk wakaf yang merupakan sukuk wakaf pertama di dunia.

Selain itu, BEI terus melakukan inovasi bagi edukasi Pasar Modal Syariah. Salah satunya dengan menyediakan sarana edukasi secara virtual serta memiliki platform kegiatan literasi dan inklusi yang terintegrasi bernama Sharia Investment Week (SIW). BEI dianggap sebagai salah satu Bursa Efek di dunia yang berhasil mengembangkan konsep edukasi pasar modal syariah terintegrasi dengan melibatkan

beragam jaringan komunitas di masyarakat, mulai dari komunitas mahasiswa, ibu rumah tangga, profesional sampai dengan komunitas pendakwah, dan jaringan pesantren.

Pasar Modal Syariah Indonesia menunjukkan kinerja pertumbuhan jumlah investor saham syariah sangat signifikan. Dalam empat tahun terakhir, jumlah investor saham syariah di Indonesia meningkat 536 persen. Per Agustus 2020, investor saham syariah telah mencapai 78.199 investor atau sekitar 5,9 persen dari total investor saham Indonesia. Pasar Modal Syariah Indonesia juga sangat mendukung pengembangan green investment. Hal tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dimana Pasar Modal Syariah Indonesia konsisten menerbitkan green sukuk serta BEI yang menjadi anggota Sustainable Stock Exchanges Initiative.

Tak hanya itu, BEI merupakan Bursa Efek pertama di dunia yang mengembangkan sistem transaksi secara daring yang

memenuhi prinsip syariah atau Shariah Online Trading System (SOTS) yang terintegrasi secara end to end mulai dari layanan pembukaan rekening saham syariah pada Anggota Bursa penyedia SOTS, proses

penyelesaian efek sampai dengan fasilitas Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Bank Syariah.

Sementara itu, Pasar Modal Syariah Indonesia juga menjadi satu-satunya pasar modal di dunia yang mempunyai fatwa khusus tentang transaksi saham syariah di Bursa Efek yaitu Fatwa DSN MUI No 80 Tentang Penerapan

Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek dan

fatwa khusus tentang penyelesaian dan penyimpanan efek di KSEI yaitu fatwa DSN MUI No 124 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian

Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu. Pasar Modal Syariah Indonesia memiliki perusahaan efek yang mengembangkan sistem perdagangan

syariah atau Islamic Windows Securities Companies terbanyak di dunia dengan pertumbuhan yang paling signifikan. Saat ini, terdapat 18 Anggota Bursa (AB) yang mengembangkan sistem perdagangan

online syariah (SOTS), yaitu PT Indopremier Sekuritas, PT Mirae Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas, PT Panin Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Phintraco Sekuritas,

PT SucorInvest Sekuritas, PT First Asia Capital Sekuritas, PT MNC Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Phillip Sekuritas, PT RHB Sekuritas, PT Samuel Sekuritas, PT Maybank Sekuritas, PT OSO Sekuritas Indonesia, PT Kresna Sekuritas, dan PT Danareksa Sekuritas.

GIFA merupakan salah satu penghargaan internasional yang paling independen dan prestisius di industri keuangan syariah dunia. Proses seleksi nominator dilakukan secara transparan oleh pihak ketiga yang

profesional dan independen. GIFA sendiri diselenggarakan oleh EdBiz Consulting yang berkantor pusat di London, Inggris

. BEI penah menerima penghargaan sebagai The Best Islamic Capital Market pada 2019, yang

merupakan kategori penghargaan yang tertinggi dalam industri pasar modal syariah global. Selain itu, BEI juga telah menerima penghargaan sebagai The Best Supporting Institution for Islamic Finance of the Year

2016, 2017, dan 2018, serta penghargaan sebagai The Best Emerging Islamic Capital Market of the Year 2018. (cr1)

