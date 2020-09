Ardi Bakrie Adopsi Anggota Keluarga Baru, Nia Ramadhani Syok: Bakrie Ke-6?

Tak tanggung-tanggung anggota baru tersebut langsung menyandang nama besar keluarga Bakrie.

Anak itu bahkan diberi nama Maximus Bakrie.

Anggota baru itu juga mendapat fasilitas yang tak main-main.

Siapakah Maximus Bakrie, apakah anak angkat Ardi Bakrie?

• Tinggal di Rumah Mewah Usai Dinikahi Ardi Bakrie, Ini Potret Rumah Lama Nia Ramadhani Sebelum Nikah

Sebenarnya, Ardi Bakrie ini sudah membawa 'anak' tersebut ke dalam keluarganya sejak 23 Juli 2020.

Bahkan, Nia Ramadhani pun sudah diperkenalkan dengan 'anak' baru Ardi Bakrie.

Saat itu, nama sang ' anak' adalah Maximus Decimus Meridius.

Akan tetapi, kini setelah 2 bulan tinggal bersama, sang 'anak' pun diubah namanya menjadi Maximus Bakrie.

"Our news member of the family. Maximus Decimus Meridius," tulis Ardi Bakrie di laman Instagram storynya yang diunggah ulang akun @niaramadhani_update.

• Suka Tampil Glamor Ternyata Nia Ramadhani Paling Takut Sama Sifat Aneh Ardie Bakrie Ini, Apa Itu?