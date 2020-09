Live Mola TV Malam Ini Brighton vs Chelsea, Sheffield United vs Wolves Liga Inggris 2020/2021

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan live streaming Liga Inggris malam ini, antara Brighton vs Chelsea vs Sheffiel United vs Wolves.

Pertandingan Brighton vs Chelsea dan Sheffield United vs Wolves rencananya akan disiarkan langsung Mola TV dan NET TV.

Laga Brighton vs Chelsea akan dilangsungkan di American Express Stadium.

Sementara laga Sheffield United vs Wolves akan digelar di Bramall Lana Stadium.

Jadwal bisa dilihat di akhir berita

Musim ini, Chelsea cukup argresif di bursa transfer dengan mendatangkan sejumlah pemain yang vital di posisinya masing-masing.

Mulai dari penyerang Kai Havertz, Timo Werner, fullback Ben Chilwell, dan juga pemain senior, Thiago Silva, merapat ke Stamford Bridge.

Tetapi, kedatangan pemain tersebut nampaknya tidak menyelesaikan masalah utama Chelsea di Liga Inggris musim lalu.