POS-KUPANG.COM - Prediksi & Live Streaming Man United vs Aston Villa Malam Ini Jelang Liga Inggris, Live MUTV

Prediksi dan jadwal siaran langsung Manchester United vs Aston Villa ( MU vs Aston Villa ) laga ujicoba bersamaan Jadwal Liga Inggris pada Sabtu (12/9/2020). Live Streaming Man United vs Aston Villa diakses via Live Streaming MUTV.

Live Streaming MU vs Aston Villa ( Man United vs Aston Villa ) mulai pukul 20.00 WIB. Laga di Villa Park yang dapat ditonton melalui Live Streaming MU TV.

Siaran langsung Live Streaming Man United vs Aston Villa via Live Streaming MUTV ini digelar bersamaan dengan Jadwal Liga Inggris Pekan 1, Namun Manchester United vs Aston Villa ( MU vs Aston Villa ) ini cuma laga ujicoba.

Link Live Streaming MU TV yang menayangkan Live Streaming MU vs Aston Villa ( Man United vs Aston Villa ) ada di artikel ini.

Pekan perdana Liga Inggris 2020/21 akan digelar akhir pekan ini ditandai laga Fulham vs Arsenal pada Sabtu (19/2) pukul 18.30 WIB.

Namun, hanya ada 16 dari 20 tim yang berlaga. Pasalnya, Manchester United dan Manchester City mendapatkan hak libur demi jeda 30 hari setelah laga terakhir mereka pada musim 2019/2020.

Dalam jadwal awal, Man Utd semestinya menjalani partai perdana EPL di markas Burnley, Turf Moor.

Namun kini, Iblis Merah akan membuka musim pada pekan kedua, kala menjamu Crystal Palace di Old Trafford (19/9 pukul 23.30 WIB).

Ketika tim-tim lain sudah merasakan atmosfer EPL pekan ini, Man United memanfaatkan waktu dengan uji coba kontra Aston Villa.