Pacaran 5 Tahun, Al Ghazali Minta Ini Pada Kekasihnya Alyssa Daguise, El Rumi Setuju, Maia ;Ciehhh

POS-KUPANG.COM - Meskipun dua insan ini hubungannya dikabarkan sering putus sambung, namun baru-baru ini Al Ghazali memamerkan foto mesranya bersama kekasihnya, Alyssa Daguise.

Menjalin hubungan sejak lima tahun lalu, putra sulung dari Ahmad Dhani dan Maia Estyanti ini pamer kemesraannya di media sosial instagram.

Kakak kandung dari El Rumi ini ini memamerkan foto mesranya dengan Alyssa di media sosial Instagram.

Tidak hanya foto, Al Ghazali juga meminta hal ini pada Alyssa Daguise.

Permintaan dari Al Ghazali pun disetujui Alyssa Daguise.

, Al Ghazali mengunggah foto mesranya dengan Alyssa di Instagram pribadinya @alghazali7, Jumat (11/9/2020).

Pada unggahan tersebut menampilkan Al telanjang dada sedang memeluk Alyssa Daguise dengan gaun hijaunya.

"Grow old with me," tulis @alghazali7.

(Tumbuh tua denganku)

• Maia Estianty & Alyssa Daguise Kompak Soal Al Ghazali Ultah Mulan Jameela & Irwan Mussry Lakukan Ini

• Tata Janeta Labuhkan Htainya ke Duda Angelina Sondakh, Maia Estianty Beri Nasihat Ini: Hati-hati

Alyssa juga membalas caption tersebut di kolom komentar.