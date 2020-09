Al Ghazali Unggah Potret Mesra dengan Alyssa Daguise, Ini Komentar Maia Estianty

POS KUPANG, COM - Al Ghazali kembali unggah potret mesra dengan sang kekasih, Alyssa Daguise.

Bahkan, pada potret kali ini, Al menuliskan pesan cinta untuk kekasih yang dipacarinya sejak lima tahun lalu.

Akun @alghazali7, mengunggah potret diri yang tak menggunakan kaus bersama Alyssa yang bergaun hijau.

Tampak keduanya berpelukan dan menatap sinar.

Al menuliskan, jika ingin hidup menua bersama Alyssa.

"Grow old with me," tulis @alghazali7.

(Tumbuh tua denganku)

Alyssa juga membalas caption tersebut di kolom komentar.

"Yes please, i love you so much," balas akun @alyssadaguise.

Saling bertukar pesan mesra di media sosial, sang Bunda Maia Estianty tak ingin kalah.