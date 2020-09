Ada Apa? Targetnya Amerika Serikat, Kim Jong Un Siap Gunakan Senjata Nuklir untuk Pertama Kalinya

POS KUPANG, COM - Diketahui, Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong Un adalah salah satu negara yang memeliki senjata menakutkan, nuklir.

Karena hal tersebut, tak heran jika apapun gerakan Korea Utara (Korut) selalu menjadi sorotan.

Diketahui, tak hanya negaranya yang menjadi sorotan, juga termasuk perintah dari Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un.

Baru-baru ini, Kim Jong Un dilaporkan siap menggunakan persenjataan nuklirnya.

Dan dilansir dari express.co.uk pada Sabtu (12/9/2020), itu dilakukan untuk melancarkan serangan pertama yang mematikan terhadap Amerika Serikat (AS).

Jika terjadi, maka Amerika Serikat akan menjadi negara pertama yang diserang nuklir.

Belum selesai, Ankit Panda, seorang ahli di Korea Utara memperingatkan, Kim Jong Un juga menyimpan ICBM (Rudal balistik antarbenua) jarak jauhnya.

Dan target lagi-lagi adalah AS.

Semua penjelasan itu disebutkan Panda dalam buku barunya, Kim Jong Un and the Bomb - Survival and Defense in North Korea.

Di sana dia juga membahas sejarah program rudal nuklir milik Korut, upaya untuk denuklirisasi Semenanjung Korea, dan prospek konflik di masa depan.