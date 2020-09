POS-KUPANG.COM - Plan Indonesia Tingkatkan Kualitas Sanitasi Sekolah di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat

Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) mengukur progress pelaksanaan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) di sekolah pilot di Nusa Tenggara Barat (Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah) dan Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu) pada 7-10 September 2020. Indikator yang diukur, meliputi aspek: ketersediaan sarana, aksesibilitas, dan perubahan perilaku.

Hingga September 2020, sekolah pilot intervensi proyek terdiri dari 40 sekolah di NTB dan NTT yang terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah luar biasa. Sebanyak 94 persen sekolah tersebut sudah memiliki sarana STBM yang aksesibel dan sudah menerapkan MKM di sekolah.

Selain itu, Plan Indonesia melalui proyek Women and Disability Inclusive WASH and Nutrition Sensitive Project (WINNER) telah melatih pendidik sebaya untuk berkampanye tentang sanitasi dan MKM di sekolah mereka masing-masing.

Pendidik sebaya/Murid sedang melakukan kegiatan monitoring rutin di sekolah (Plan Indonesia)

WINNER Project Manager Yayasan Plan International Indonesia, Herie Ferdian menyampaikan bahwa penting sekali kita mempersiapkan sarana sanitasi dan higiene yang baik dan inklusif di sekolah, terutama saat pandemi seperti sekarang, untuk memastikan anak-anak bisa bersekolah dengan aman dan nyaman setelah sekolah dibuka kembali dan pembelajaran tatap mulai kembali dilaksanakan. Sarana sanitasi dan hygiene yang baik di sekolah dapat membantu pencegahan penularan COVID-19 di kalangan murid dan guru

“Saat ini kegiatan kampanye dan sosialisasi menjadi terhambat, terutama untuk kegiatan tatap muka. Namun, para murid yang menjadi pendidik sebaya inisiatif untuk melakukan kampanye tentang sanitasi dan manajemen kebersihan menstruasi secara daring, melalui media sosial.” ujar Herie.

“Kami bangga dengan semangat anak-anak untuk tetap mengedukasi sebayanya untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan selama pandemik COVID-19”. Tambah Herie.

Salah satu pendidik sebaya yang aktif berkampanye saat pandemik COVID-19 adalah Bulqia (15 tahun). Pelajar Sekolah Luar Biasa asal Mataram tersebut berinisiatif untuk membuat video kampanye tentang cara mencegah penyebaran virus corona, juga tentang keterlibatan laki-laki dalam menstruasi. Bahkan, keaktifan Bulqia ini mendapat apresiasi dari KPAI dalam bentuk penghargaan dalam Anugerah KPAI 2020 pada Juli lalu.

Plan Indonesia melalui WINNER berupaya memperbaiki kualitas air, sanitasi, dan kebersihan di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Upaya ini dilakukan dengan (1) mendorong komitmen pemerintah dalam menyediakan akses dan fasilitas ke air, sanitasi, dan kebersihan yang layak, (2) meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan produk dan jasa sanitasi yang inklusif, dan (3) meningkatkan permintaan untuk fasilitas dan praktik sanitasi yang lebih baik.

Sekilas Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia)

Plan International bekerja di Indonesia sejak 2 September 1969, berdasarkan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pada 15 Juni 2017, Yayasan Plan International Indonesia telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Plan Indonesia didirikan untuk menjangkau lebih banyak anak dan anak perempuan di Indonesia, dan memberikan dampak pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan jangka panjang dan penggalangan sumber daya yang lebih luas. Yayasan Plan International Indonesia merupakan bagian dari Indonesia Joint Forces for Ending Violence Against Children (IJF-EVAC), bersama dengan ChildFund Indonesia, Yayasan Save the Children Indonesia, SOS Children’s Villages, Wahana Visi dan Terre Des Homes. Informasi lebih lanjut: https://plan-international.or.id

Sekilas Plan International

Plan International adalah organisasi pengembangan masyarakat dan kemanusiaan internasional yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan kesetaraan anak perempuan. Kami memperjuangkan sebuah dunia yang adil untuk pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan, bekerja bersama anak, kaum muda, masyarakat dan mitra. Plan International bekerja bersama anak-anak, kaum muda dan masyarakat untuk mengatasi akar masalah diskriminasi terhadap perempuan, eksklusi dan kerentanan. Dengan capaian, pengalaman dan pengetahuan, Plan International mendorong perubahan dalam praktek dan kebijakan tingkat lokal, nasional dan global.

Plan International tidak berafiliasi dengan agama, organisasi politik atau pemerintahan tertentu. Lebih dari 80 tahun, Plan International membangun kemitraan yang kuat untuk hak anak. Saat ini kami bekerja di lebih dari 70 negara. Informasi lebih lanjut: https://plan-international.org (*)