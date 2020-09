Atonik 6.0 L Diperkenalkan di Nagekeo, Bisa Meningkatkan Produksi Jagung Hingga 59 Persen

POS-KUPANG.COM | MBAY - PT. Oat Mitoku Agrio memperkenalkan produk ATONIK 6.0 L di Kabupaten Nagekeo. Kegiatan sosialisasi ATONIK 6.0 L itu dilaksanakan di Aula Hotel Pepita Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, Kamis (10/9/2020).

Sosialiasi yang dibuka oleh PLT Kepala Dinas Pertanian, Tiel Dawo itu dihadiri langsung oleh Komisaris PT Oat Mitoku Agrio, Semi Djaya Efendi, Direktur PT.Oat Mitoku Agrio Suryadi Jaya dan tim yaitu Suryo Susilo dan Gustaf Tamo Mbapa.

Selain itu dihadiri oleh perwakilan Dinas PMD Nagekeo, Dinas Pertanian, para kepala Desa, PPL serta tamu undangan lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Direktur PT. Oat Mitoku Agrio, Suryadi Jaya, menjelaskan guna mensukseskan dan mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, PT. Oat Mitoku Agrio tak henti-hentinya memperkenalkan

produknya, Atonik 6.0 L kepada masyarakat, khususnya para petani.

Suryadi menjelaskan kali ini giliran petani di Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan pengenalan dan edukasi tentang Atonik 6.0 L yang kaya manfaat bagi tanaman, diantaranya adalah sebagai biostimulan yang dapat meningkatkan imunitas dan daya tahan tanaman, serta mengurangi stress pada tanaman.

Suryadi mengatakan produk tersebut bisa meningkatkan produksi tanaman yang dapat meningkatkan pendapatan bagi petani.

"Dengan begitu manfaatnya akan dirasakan langsung oleh petani, terlebih Atonik 6.0 L ini dapat digunakan pada berbagai jenis tanaman pangan, diantaranya padi dan jagung. Sedangkan Untuk jenis tanaman hortikultura, produk ini dapat digunakan pada tanaman

bawang merah, tomat, cabai, dan kentang. Sedangkan pada tanaman perkebunan, biostimulan ini juga dapat digunakan pada tanaman karet, dan kakao," papar Suryadi.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan di Institut Pertanian Bogor

(IPB), Atonik 6.0 L terbukti mampu meningkatkan hasil panen padi per hektar hingga 25%, meningkatkan bobot biji kering jagung per hektar hingga 59%, meningkatkan hasil panen bawang merah per hektar hingga 13.5%, meningkatkan hasil panen tomat per hektar hingga 41%, serta meningkatkan hasil panen kentang per hektar hingga 76%.

Dukung Program Gubernur

Sementara itu, tim Atonik 6.0 L, Gustaf Tamo Mbapa, menjelaskan, Atonik ini diproduksi sejak tahun 1979 dan tahun 1984 Indonesia Swasambada pangan, Atonik jadi faktor utama.