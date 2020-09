Arumi Bachsin: Kejutan Romantis

POS-KUPANG.COM - AKTRIS Arumi Bachsin mendapat kejutan di tujuh tahun pernikahannya dengan Emil Dardak. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Arumi Bachsin, Emil Dardak secara diam-diam membuat kejutan tanpa sepengetahuan Arumi. Arumi yang sedang mengisi acara workshop tak mengetahui sang suami menyiapkan kejutan untuknya.

Setelah mengisi acara workshop tersebut, Arumi diarahkan untuk menuju ke lantai tiga. Begitu pintu lift terbuka, Arumi dibuat terkejut dengan sambutan rekaman suara suaminya dan juga diiringi dengan saxophonist yang membawakan lagu kenangan mereka.

Telihat dalam video tersebut, Emil Dardak telah menyiapkan kue berwarna merah muda lengkap dengan aksen bunga di atasnya untuk sang istri. Ketika menuju sebuah ruangan, Arumi melihat suaminya yang senyum sembari membawa buket bunga untuknya.

Arumi mengaku baru kali itu diberi kejutan selama tujuh tahun menikah dengan Emil Dardak. "After 7 years Alhamdulillah berhasil banget. This is the first time berhasil loh, tepuk tangannya," ujar Arumi. Karena itu, Arumi sempat komplain karena suaminya tak pernah romantis selama menikah.

"Dari dulu kan aku komplain, aduh Mas Emil ini enggak romantis orangnya karena orangnya lebih serius gitu kan," ujar Arumi.

Namun, Arumi kini bersyukur sang suami semakin lama kelihatan lebih romantis daripada saat awal pernikahan.

Karena bukan sosok suami yang romantis, Arumi mengaku tak menyangka dapat kejutan dari sang suami. Ibu dua anak itu bahkan sampai tak bisa berkata-kata dengan kejutan yang telah disiapkan Emil Dardak.

"Speechless (tak bisa berkata-kata) tahu, tapi pada intinya aku juga sama, mau mengamini dan juga berdoa," ujar Arumi.

Sempat banyak orang meragukan lantaran menikah di usia 19 tahun, Arumi tak sangka pernikahannya bisa langgeng. Sebab, Arumi mengaku saat awal menikah emosinya masih tidak teratur.

"Emosinya kan masih enggak teratur dan sebagainya gitu, enggak ada yang expect kami bisa langgenglah gitu," ujarnya.

Kini, setelah tujuh tahun, ia berharap keluarga kecilnya kuat menghadapi ujian di tahun-tahun berikutnya.

"Kami sudah passed that phase dan mungkin ke depannya kami yakin masih banyak cobaan," kata Arumi.

"Mudah-mudahan masih terus diberi kekuatan ya, ini mungkin mau sesibuk apapun kami sometimes we both have to stop first for a while, terus mikir how far we've been through sampai saat ini," tambahnya. (kompas.com)