19 Tahun Serangan 9/11, Gedung WTC yang Telah Dibangun Kembali Kini Ditinggalkan Karena Covid-19

Penampakan menara kembar Gedung WTC di New York yang menjadi sasaran serangan Teroris Al-Qaida, 11 September 2001.

19 Tahun Serangan 9/11, Gedung WTC yang Telah Dibangun Lagi Kini Ditinggalkan Karena Covid-19

POS-KUPANG.COM, ALBANY - Jumat 11 September 2020 tepat 19 tahun tragedi serangan 11 September 2001 atau dikenal dengan Serangan 9/11 yang menimpa menara kembar gedung WTC di New York.

World Trade Center (WTC), New York, yang telah dibangun lagi sejak 2003 setelah serangan 11 September 2001 silam, kini diserang pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas di dalamnya hampir mati.

Pada 19 tahun silam, WTC yang terkenal dengan menara kembarnya telah hancur karena serangan para pembajak Al Qaeda, yang menewaskan 2.753 dari 3.000 orang.

Pada 2003, gedung pencakar langit itu dibangun kembali dengan rencana induk dirancang oleh Daniel Libeskind, yang mendorong diversifikasi ekonomi lokal.

Menurut Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey, sektor publik dan swasta telah menginvestasikan sekitar 25 miliar dollar AS (Rp 369,8 triliun) untuk proyek rekonstruksi.

Zona bencana itu pun kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah objek wisata dan pusat bisnis dengan 3 gedung pencakar langit, pusat transportasi, sebuah museum, dan tugu peringatan 9/11.

"Semua orang yang datang ke New York ingin datang ke Ground Zero. Itu adalah pusat kota New York. Ini adalah ruang publik yang bagus," kata Libeskind dalam sebuah wawancara.

Di jantungnya bangunana itu terdapat 2 kolam yang dirancang oleh Michael Arad, menandai jejak kaki Menara Kembar yang pernah berdiri, dengan sepasang air terjun 4 sisi yang mengalir ke bawah.

Nama-nama korban 9/11 terukir di pinggiran perunggunya.