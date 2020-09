Salsadhilla Juwita Tak Mau Tau Lagi Tentang Lutfi Agizal, Urai Penyebab Putus hingga Ketawa Puas

Kolase Tribunnews/ Tangkapan layar Instagrram @lutfiagizal via Tribunnews

POS-KUPANG.COM - Pernyataan mengejutkan diungkapkan Salsadhilla Juwita, putri pedangdut Iis Dahlia yang mengaku kini telah putus dari Lutfi Agizal.

Salsa sudah tidak mau tau apapun tentang YouTuber yang disorot terkait kata Anjay ini. Penasaran atas kasus Lutfi yang viral, presenter Ruben Onsu dalam tayangan Diary The Onsu Trans TV pun bertanya langsung ke Salsha.

Didampingi mamanya, Iis Dahlia, Salsa mengungkapkan hal tersebut.

Hal itu terungkap dalam tayangan Diary The Onsu berjudul MAMA IIS NGOMEL NGOMEL KARNA LAPER | DIARY THE ONSU (7/9/20) P1 yang tayang di channel Trans TV Official, 7 September 2020.

Ditanyai soal kasus Lutfi, Salsha mendadak tertawa.

Putri Iis Dahlia itu mengaku tak tahu dan tak mau tahu lagi soal sosok Lutfi Agizal.

"Gimana sih Sa kok bisa rame gitu sih Sa," tanya Ruben Onsu dilansir TribunnewsBogor.com, Selasa (8/9/2020).

"Enggak tahu, enggak mau tahu," pungkas Salsha seraya tertawa.

"Instagram-nya sekarang hilang lagi Sa," ucap Ruben Onsu.