Astaga, Bukannya Menjaga, Sipir Wanita Ini Malah Berhubungan Badan dengan Tahanan Pemerkosa, Ditahan

POS KUPANG, COM -Seorang sipir perempuan di Inggris diamankan setelah ketahuan melakukan hubungan badan dengan pelaku pemerkosaan.

Tindakan ini mereka lakukan, saat sipir tersebut melaksanakan tugasnya menjaga tahanan.

Polisi menuturkan, mereka datang merespons laporan adanya "perilaku tIdak bertanggung jawab dilakukan oleh staf penjara di HMP Pentonville", utara London

Sipir penjara perempuan itu kemudian ditahan, atas tuduhan telah melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab di tempat kerja.

Menurut media Inggris The Sun, seorang sumber The Sun mengungkapkan, dia melihat si penjaga bersama pelaku pemerkosaan, Dimeck Amoura.

"Mereka sebenarnya tertangkap basah tengah berhubungan badan dan saling 'berimpitan'," kata sumber itu dikutip Daily Mirror, Senin (7/9/2020).

Juru bicara Kepolisian Metropolitan menerangkan, mereka datang sekitar pukul 03.24 waktu setempat pada Minggu (30/8/2020) menyikapi laporan tersebut.

"Petugas kami datang dan langsung menahan perempuan berusia 26 tahun atas dugaan melakukan perbuatan tercela saat bekerja," kata polisi.

Sipir yang tidak disebutkan identitasnya itu kemudian dilepaskan setelah menjalani interogasi, dengan detektif tengah menyelidiki kasusnya.

Lebih lanjut, penjara HMP Pentonville menyebutkan si penjaga itu kemudian mendapat hukuman sembari polisi merampungkan penyelidikannya.

Amoura, seorang pria 27 tahun, dipenjara pada 2012 setelah memperkosa arsitek magang saat sedang berjalan di Nunhead, tenggara ibu kota Inggris. (*)

