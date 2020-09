ILC TV One Malam Ini Selasa 8 September Kupas Kontroversi Puan Maharani Sumbar Belum Pancasilais

ILC TV One Selasa 8 September Malam Ini Kupas Kontroversi Pernyataan Puan Maharani Sumbar Belum Pancasilais

POS-KUPANG.COM - ILC Tv One adalah satu di antara program televisi yang dijadwalkan akan tayang di stasun televisi swasta nasional TvOne pada Selasa 8 September 2020.

Program dengan konsep talk show berjudul lengkap Indonesia Lawyers Club yang dipimpin oleh jurnalis senior Karni Ilys itu, dijadwalkan akan tayang sekitar pukul 20.00 WIB malam nanti,.

Di mana pada tayangan ILC malam ini tersebut, Presiden ILC Karni Ilyas dan timnya akan mengangkat seputar polemik pernyataan Puan Maharani terkait Sumbar dan dukungan terhadap negara Pancasila.

sang Presiden ILC, Karni Ilyas, membuka kepada publik topik apa yang akan diangkat menjadi tema ILC Tv One edisi Selasa 8 September 2020 malam pukul 20.00 WIB tersebut.