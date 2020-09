Dukung Ketahanan Pangan Nasional, ATONIK 6.0 L Diperkenalkan di Provinsi NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Dalam semangat menyukseskan program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, PT. Oat Mitoku Agrio tak henti-hentinya memperkenalkan produknya, ATONIK 6.0 L, kepada masyarakat, khususnya para petani, Senin (7/9/2020).

Kali ini giliran petani di Provinsi NTT yang mendapatkan pengenalan dan edukasi tentang ATONIK 6.0 L yang kaya manfaat bagi tanaman, diantaranya adalah sebagai biostimulan yang dapat meningkatkan imunitas dan daya tahan tanaman, serta mengurangi stress pada tanaman.

"Dengan begitu manfaatnya akan dirasakan langsung oleh petani, terlebih ATONIK 6.0 L ini

dapat digunakan pada berbagai jenis tanaman pangan, diantaranya padi dan jagung, sedangkan untuk jenis tanaman hortikultura, produk ini dapat digunakan pada tanaman

bawang merah, tomat, cabai, dan kentang. Sedangkan pada tanaman perkebunan,

biostimulan ini juga dapat digunakan pada tanaman karet, dan kakao," kata Direktur PT. Oat Mitoku Agrio, Suryadi Jaya.

Menurut Suryadi, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan di Institut Pertanian Bogor

(IPB), ATONIK 6.0 L terbukti mampu meningkatkan hasil panen padi per hektar hingga 25 persen, meningkatkan bobot biji kering jagung per hektar hingga 59 persen, meningkatkan hasil panen bawang merah per hektar hingga 13.5 persen, meningkatkan hasil panen tomat per hektar hingga 41 persen, serta meningkatkan hasil panen kentang per hektar hingga 76 persen.

"Dengan dikenalnya ATONIK 6.0 L oleh masyarakat luas, khususnya para petani, diharapkan petani Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan hasil panen produk pertanian yang mereka geluti sehingga ketahanan pangan nasional pun semakin meningkat," kata Suryadi.

Sebagai informasi, PT. Oat Mitoku Agrio merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang indusri dan pemasaran biostimulan tanaman dan pupuk.

Salah satu produknya adalah ATONIK 6.0 L yang telah masuk ke Indonesia lebih dari 40 tahun, tepatnya sejak tahun 1979. ATONIK 6.0 L merupakan biostimulan atau senyawa anorganik yang mampu menstimulasi proses alami, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Keunggulan tersebutlah yang membedakan ATONIK 6.0 L dengan pupuk cair, insektisida,

maupun fungisida yang beredar di pasaran.