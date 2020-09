Cara Aktivasi Kuota Belajar XL Kemendikbud Gratis Kuota 35GB Per Bulan Kuota IM3 30GB Catat Waktunya

Cara Aktivitas Kuota Belajar XL Kemendikbud, Gratis Kuota 35 GB Per Bulan, Kuota IM3 30GB, Catat Tanggalnya

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Bagi Anda pengguna kartu XL, kini bisa mendapatkan kuota belajar.

Kuota belajar yang didapatkan adalah kuota gratis dari Kemendikbud, tambahan kuota XL sebesar 55 GB, dan bonus aktivasi 30 GB.

Dilansir dari laman resmi XL, untuk kuota gratis dari Kemendikbud, dapat diperoleh oleh siswa, guru, dan mahasiswa atau dosen.

Siswa mendapatkan 35 GB per bulan, guru 42 GB per bulan, dan mahasiswa atau dosen mendapatkan 50 GB per bulan.

Selain kuota gratis Kemendikbud, pengguna XL juga bakal mendapatkan kuota tambahan 55 GB.

Kuota tersebut terdiri dari kuota utama 15 GB dan kuota chat 40 GB.

Kemudian, pengguna juga bisa mendapatkan kuota aktivasi untuk pelanggan baru XL.

Kuota aktifasi ini berlaku untuk pelanggan yang mengaktifkan kartu perdana XL mulai tanggal 27 Agustus 2020 dan setelahnya.

Besaran kuota aktivasi ini terdiri dari kuota XTRA Edukasi sebesar 15 GB dan kuota XTRA Conference sebesar 15 GB.