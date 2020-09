Kesan Raisa Andriana Saat Nonton Drama Korea Sambil Makan Sesuatu: Itu Surgawi Banget

POS-KUPANG.COM - Penyanyi Raisa Andriana juga memiliki "me time" di kala pandemi. Versi Raisa, "me time" adalah menonton drama Korea (drakor).

Sebagai ibu dan istri, Raisa biasanya punya waktu luang pada malam hari seusai menidurkan putri semata wayangnya yang masih balita.

Sang suami, Hamish Daud, memahami dan memberikan ruang bagi Raisa untuk menikmati waktu sendirian.

"Suamiku tahu kalau aku habis menidurkan anak, dia mau ajak ngobrol dan lihat mukaku, 'mau me time ya?'. Jadi dia enggak jadi ngajak ngobrol," tutur Raisa di gelar wicara daring bertajuk “Ibu Sehat, Keluarga Sehat”, Jumat (4/9/2020) malam.

"Aku ke dapur, nonton drama Korea sambil makan sesuatu, itu kayak surgawi banget," celoteh Raisa.

Meski berada di rumah saja, "me time" penting untuk tetap dilakukan demi mengusir stres akibat berada di tengah ketidakpastian selama beberapa bulan terakhir.

Beruntung, pekerjaan Raisa adalah sesuatu yang dia cintai dan gemari. Bagai menyelam sambil minum air, hobi sekaligus profesinya adalah "me time" untuk Raisa.

"Habis kerja enggak usah 'me time', that was my me time," ujar dia.

Raisa tak cuma sibuk mengurus anak, ia juga tetap aktif berkarya di dunia musik.

Raisa dan komposer Andi Rianto baru meluncurkan single "Bahasa Kalbu", remake dari lagu terkenal Titi DJ hampir dua dekade lalu yang menjadi lagu tema sinetron "Cinta".

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Raisa: Nonton Drama Korea Sambil Makan Sesuatu, Itu Surgawi Banget"