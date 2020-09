Cintai Pekerjaan, Dicky Ingin Mengabdi ke Daerah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pendidikan adalah nomor satu. Hal tersebut diyakini oleh Dicky Rando Nanggi Ang, pria kelahiran Kalabahi, 4 Juli 1994 yang kini bekerja sebagai Sales and Marketing Manager New Sasando International Hotel Kupang.

"Ketika Tuhan memberikan sebuah anugerah dan talenta kepercayaan dalam bakat pekerjaan, cintailah pekerjaan itu. Kerjakanlah dengan tulus hati dan jangan bersungut sungut.

Ini adalah bagian untuk mengabdi langsung ke daerah sendiri," kata Dicky.

Putra dari Bapak Melianus Nanggi Ang dan Ibu Sulya Puspa Dewi, Bsc ini telah memulai perjalanan karir yang panjang untuk berada di titik ini. Pria yang tengah melanjutkan jenjang perkuliahan jurusan Administrasi Bisnis di salah satu Universitas Kota Kupang ini memulai karirnya dengan bekerja sebagai Guest Service Agent di Front Office Aston Kupang Hotel di tahun 2013. Selanjutnya, ia pernah bekerja di Sotis Hotel, T-more Hotel, Amaris Hotel, dan Neo Aston Hotel.

"Semua itu membentuk saya menggeluti dan mendapat ilmu sebagai pelajaran yang sangat berharga di bidang sales dan marketing. Setelah resign dari Neo Aston, saya sempat pergi ke Jakarta. Waktu itu rezeki berkat dari Tuhan ada kabar gembira lewat New Sasando International Hotel. Saya dipercayai untuk bergabung," ungkapnya.

Sepulangnya dari Jakarta, Dicky diterima di New Sasando International Hotel dimana peralihan Manajemen Baru dari Pemerintah Provinsi NTT, dalam manajemen anak perusahaan BUMD PT Flobamorata Bangkit International (FBI).

Bekerja dengan ijazah SMA tidak membuat Dicky menyerah. Ia selalu percaya bahwa ada dukungan orang tua yang menjadi penyemangatnya. Sebagai generasi muda, ia juga ingin membangun pariwisata Flobamora. Niatnya tak terbendung lagi. Ia pun mengambil kursus Bahasa Mandarin dalam beberapa tahun berjalan guna kelancaran pekerjaan yang akan datang.

"Saya sempat berpikir apa harus menyelesaikan pendidikan kuliah baru bekerja? Bagi saya ladang kerjaan di kantor menjadi tempat saya belajar mengembangkan Ilmu dan karir. Jadi menunda tidak melanjutkan kuliah waktu itu agar bisa fokus bekerja. Saya alami suka dan duka dalam karir dan saya mendapat pelajaran yang sangat berharga," tandasnya.

Kepiawaian Dicky dalam bekerja membuat ia selalu diberikan tanggung jawab melayani setiap tamu-tamu besar kenegaraan baik dari dalam negeri hingga mancanegara.

Ia juga mendapat kesempatan berkenalan dengan tamu yang sedang menginap dari berbagai negara, mengenal budaya mereka, dan saling berbagi mengenalkan budaya dari Kepulauan Indonesia ke mancanegara. Hal itu dilakukannya dengan mengenalkan beberapa produk olahan dan kerajinan NTT, seperti kain tenun ikat, Minuman Sopia, Teh Kelor, Kopi Flores Jagung Titi Alor dari semua makanan lokal asli Nusa Tenggara Timur.

"I feel so exited to be here. Jadi untuk semua generasi muda, jangan pernah menyerah dengan keaadaan. Kita pasti bisa asal punya tekat dan niat. Terima kasih saya persembahkan kepada kedua orang tua, kakak dan adik, kerabat, sahabat, dan tim kerja yang sudah sangat mendukung dan memberikan motivasi selama ini," pungkasnya.

Biodata

Nama: Dicky Rando Nanggi Ang

Tempat, tanggal lahir: Kalabahi, 4 Juli 1994

Nama ayah: Melianus Nanggi Ang

Nama ibu: Sulya Puspa Dewi, Bsc

Riwayat sekolah

1. TK Kristen Arta Asih Alor

2. SD GMIT Kalabahi 1 Alor

3. SMPN 1 Kalabahi Alor

4. SMP Negeri 5 Kota Kupang

5. SMA Kristen Mercusuar Kupang

Riwayat pekerjaan

1. Guest Service Agent di Front Office Aston Kupang Hotel

2. Sotis Hotel

3. T-More Hotel

4. Amaris Hotel

5. Neo Aston Hotel

6. New Sasando International Hotel sebagai Sales and Marketing Manager

Dicky Rando Nanggi Ang (istimewa)

