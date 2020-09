Mampukah Park Shin Hye Lewati Kepungan Zombie dalam Alive? Simak 6 Drama Korea Terbaiknya  

POS-KUPANG.COM - Film Alive Park Shin Hye dan Yoo Ah In segera tayang 8 September di Netflix. Sebelum menonton film Alive, ada banyak drama Korea terbaik yang dibintangi Park Shin Hye sepanjang kariernya.

Beberapa diantaranya adalah drakor populer yang menampilkan akting Park Shin Hye dengan aktor-aktor papan atas di Korea Selatan. Ada drama Korea Heirs dari Kim Eun Sook penulis drakor Descendants of The Sun.

Selain itu, Park Shin Hye juga membintangi drakor genre medis berjudul Doctors. Simak, inilah enam drama Korea terbaik Park Shin Hye yang jangan sampai kamu lewatkan.

Memories of The Alhambra (2018-2019)

Memories of the Alhambra

Memories of The Alhambra mempertemukan Park Shin Hye dengan Hyun Bin yang populer di drakor Crash Landing On You. Memories of The Alhambra juga menunjukkan akting seru Park Shin Hye dengan Chanyeol EXO.

Memories of The Alhambra adalah salah satu drama Korea terbaik Park Shin Hye di tvN. Drakor ini bercerita tentang CEO perusahaan investasi yang bertemu pemilik penginapan di Spanyol. Pertemuan itu berujung pada kejadian-kejadian aneh yang mereka alami.

Doctors (2016)