Kisahkan Siswa Musik yang Mengejar Impian, Ini EMPAT Fakta Menarik dari Drakor Do You Like Brahms!

Sinopsis Drama Korea Do You Like Brahms Tayang di Viu, Dibintangi Kim Min Jae dan Park Eun Bin

Istimewa Via Tribun Timur

POS KUPANG, COM - Tribunners, apa Anda sudah menonton drama Korea Selatan Do You Like Brahms?

Drama Korea (drakor) Do You Like Brahms? dibintangi oleh Kim Min-Jae hingga Park Eun-Bin.

Drakor tersebut telah tayang perdana pada tanggal 31 Agustus 2020 lalu.

Dengan jadwal penayangannya di stasiun televisi SBS yakni setiap Senin dan Selasa pukul 22.00 waktu setempat dan akan tayang dengan 16 episode.

Selain tayang di SBS, Do You Like Brahms? juga dapat disaksikan melalui aplikasi Viu setiap Selasa dan Rabu.

Do You Like Brahms? mengisahkan tentang siswa musik klasik berbakat yang mengejar cinta, kebahagiaan, dan impian mereka.

Dikutip dari viu.com, Do You Like Brahms? ini merupakan garapan dari sutradara Jo Young-Min.

Sementara untuk naskah ditulis oleh Ryu Bo-Ri.

Para pemeran utama dalam drama ini di antaranya Kim Min-Jae, Park Eun-Bin, Kim Sung-Cheo dan Park Ji-Hyun.

Berikut telah Tribunnews rangkum 4 fakta menarik dari drama Korea Do You Like Brahms?