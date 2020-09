CATAT, Ini Jadwal Belajar dari Rumah TVRI 5 September, Diawali Acara Seri Animasi 'Si Unyil Eps 7'

POS KUPANG, COM - Program #belajardarirumah di TVRI Sabtu (5/9/2020) akan dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.30 WIB.

Acara yang digelar pada edisi Sabtu (5/9/2020) ini akan diisi dengan berbagai acara edukasi menarik seperti salah satunya akan ada acara Seri Animasi 'Si Unyil Episode 7' hingga Talkshow Asli Indonesia 'Hutan Kita'.

Sudahkah Tribunners tertarik dengan susunan acara edukasi dan menarik apa saja yang akan ditampilkan pada edisi Sabtu (5/9/2020) ini?

Berikut ini Tribun Bali akan membagikan update informasi mengenai Jadwal Belajar dari Rumah untuk edisi Sabtu (5/9/2020) yang dikutip dari akun instagram resmi TVRI di @TVRINasional.

1. Pukul 08.00-08.15 WIB

Edisi kali ini akan diawali dengan Seri Animasi : Si Unyil Episode 7

2. Pukul 08.15-08.30 WIB

Lalu akan ada acara Buku Cerita: Seri Visualisasi Dongeng Episode 8

3. Pukul 08.30-09.00 WIB

Dilanjutkan dengan acara Cerita Sabtu Pagi: Klub Rumah Pohon: Episode 1

4. Pukul 09.00-10.00 WIB

Lalu akan dilanjutkan dengan acara Talkshow: Asli Indonesia 'Hutan Kita'

5. Pukul 10.00-11.00 WIB

Penonton akan dihibur dengan penayangan Podbox: Warisan Sapardi Djoko Damono

6. Pukul 21.30-23.30 WIB

Dan edisi ini akan ditutup dengan dua acara menarik, yakni acara Netflix Night on Earth 'Shot In The Dark' dan Talkshow Asli Indonesia 'Hutan Kita'.

