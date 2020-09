Bikin Anda BAPER, Ini Empat Film Melodrama yang Pernah Dibintangi Son Ye Jin, Simak Sinopsisnya!

POS KUPANG, COM - Nama aktris Son Ye Jin sempat melejit saat membintangi drama Korea Selatan Crash Landing On You bersama Hyun Bin di tahun 2020.

Akting dari aktris tersebut sukses membuat drakor tersebut terasa hidup.

Dan disukai oleh banyak orang.

Drakor Crash Landing On You berhasil mencapai rating tertinggi di tahun 2020 dan membuat rekor baru di tvN.

Tidak hanya di drama Korea, Son Ye Jin juga tak kalah populer dalam industri perfilman Korea Selatan.

Sederet film-film populer sudah dibintangi aktris cantik pemeran utama drakor Crash Landing On You tersebut.

Ada empat film Son Ye Jin yang menampilkan cerita sedih genre melodrama populer dan akan membuatmu terbawa perasaan.

Jangan lupa siapkan tisu karena ini berbeda dari cerita romantisnya di drakor Crash Landing On You.

Nah, Son Ye Jin populer di 4 film melodrama yang sedih ini.

Be With You