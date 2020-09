Peneliti Australia Sebut Presiden Jokowi Sebagai Tokoh Penuh Konflik? Ternyata Ini Maksudnya

POS-KUPANG.COM- Di tengah upaya melawan virus corona, Presiden Jokowi tiba-tiba disorot peneliti Australia bernama Ben Bland.

Ben Bland bahkan tak segan menyebut Jokowi merupakan tokoh penuh konflik yang saat ini sedang bertarung mendamaikan banyak persoalan.

Ben Bland menyebut sosok Presiden Jokowi sebagai sosok yang penuh "kontradiksi".

Dalam laman lektur.id, kata kontradiksi juga bisa diartikan dengan kata 'penuh konflik'.

Ben Bland yang juga menjabat sebagai Direktur Program Asia Tenggara di lembaga Lowy Institute baru saja menerbitkan bukunya yang berjudul 'Man of Contradictions - Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia'.

Dalam 6 bab buku setebal 180 halaman ini, Ben memaparkan bagaimana "seorang pembuat mebel" berhasil menangkap imajinasi bangsa Indonesia tentang sosok pemimpin yang diidam-idamkan, namun juga penuh "kontradiksi".

" Kontradiksi tidak sepenuhnya konsep yang negatif, tapi menyiratkan Jokowi sedang bertarung untuk mendamaikan banyak persoalan," ujar Ben.

Ben mengungkapkan bahwa Jokowi kini sedang mengejar mimpi-mimpi ekonomi untuk Indonesia.

Bahkan menurutnya pria asal kota Solo tersebut tengah memposisikan dirinya di tengah pergulatan demokrasi dan otoritarianisme, serta di panggung internasional.