Tata Janeeta Ungkap Sosok Kekasih Baru, Pria Inisial B ke Melaney Ricardo, Benarkah Brotoseno?

POS-KUPANG.COM - Setelah gagal berumah tangga, Tata Janeta mengaku tengah menjalin kasih dengan pria berinisial 'B'.

Diduga, pria tersebut merupakan Raden Brotoseno, yakni sosok yang pernah menjalin asmara dengan Angelina Sondakh.

Hal ini tentu saja membuat netizen bertanya-tanya tentang hubungan Brotoseno dan Angelina Sondakh.

Penyanyi Tata Janeeta (Instagram @tatajaneetaofficial)

Ternyata, Tata Janeeta pun bertanya langsung kepada sang kekasih soal statusnya. Ia tak ingin menjadi pelakor dan menyakiti perempuan lain.

“Yang pertama gua tanya, ‘Are you clear with anyone?' (Kamu tidak terikat hubungan dengan siapapun?).

"Gua crosscheck sama semua yang kenal dengan dia. Gua enggak mau menyakiti orang lain,” sambung pelantun lagu 'Sang Penggoda' tersebut.

"So, is clear ya?" ujar Melaney Ricardo.

"Clear," jawab Tata Janeeta.

Tak cuma masalah status hubungan sang kekasih saja, Tata Janeeta mengaku feeling ibunda membuat dia semakin yakin untuk menjalani hubungan baru sekarang.

"Ya, deg-degan ada tapi lambat laun itu hilang sendiri sih, natural aja. Dan yang penting mamaku setuju banget, walaupun semua manusia punya masa lalu ya. Mamaku bener-bener aku feeling sama yang ini," kata Tata Janeeta.

Dari dua mantan suaminya, baru dengan Brotoseno Tata Janeeta benar-benar direstui.

"Belum pernah ya, sama yang pertama nggak feeling sama yang kedua nggak feeling sama yang ini aku feeling sama yang ini, walaupun duda gua juga janda kan," ujar Tata Janeeta.