Bacaan Doa Setelah Sholat Dhuha, Lengkap Beserta Bahasa Arab, Latin dan Terjemahan Bahasa Indonesia

POS KUPANG, COM - Simak bacaan niat sholat Dhuha, lengkap dengan Bahasa Arab, latin dan terjemahan Bahasa Indonesia.

Berikut ini bacaan niat sholat Dhuha dan doa yang dibacakan setelah menunaikan sholat Dhuha.

Sholat Dhuha merupakan salah satu sholat sunnah yang memiliki banyak keutamaan.

Beberapa di antaranya sebagai amalan penghapus dosa, sebagai wasiat Rasulullah SAW, pengganti dzikir, mendapat pahala dan berbagai keutamaan lainnya.

Waktu untuk melaksanakan sholat Dhuha adalah beberapa jam sejak 20 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit sebelum masuk waktu Dzuhur.

Berikut bacaan niat sholat Dhuha lengkap Arab, Latin dan Terjemahannya:

Ushollii Sunnatadh Dhuha Rok'ataini Mustaqbilal Qiblati Adaa'an Lillaahi Ta'aalaa.

Artinya: "Aku niat sholat sunnah Dhuha dua rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala"

Bacaan Doa Setelah Sholat Dhuha:

"Allahumma innad-duhaa'a duhaa'uka wal bahaa'a bahaa'auka wal-jamaala jamaaluka wal-quwwata quwwatuka wal-qudrota qudratuka wal-`ismata `ismatuka."

"Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa'i fa anzilhu, wa in kaana fil-ardi fa akhrijhu, wa in kaana mu'assiran fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa tahhirhu wa in kaana ba'iidan fa qarribhu bi haqqi duhaa'ika wa bahaa'ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatinii maa aataita `ibaadakash-shalihiin."