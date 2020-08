Rayakan Usia 41, Bek Senior Persija Jakarta, Ismed Sofyan Belum Mau Pensiun, Simak INFO

POS KUPANG.COM-- Ismed Sofyan tetap menjaga kondisi fisik meski kesibukan padat di Alaves, Spanyol.





Bek senior Persija Jakarta, Ismed Sofyan, merayakan hari ulang tahun yang ke-41 pada Jumat (28/08/2020).

Ismed sangat bersyukur di usianya yang tidak lagi muda masih bisa menjalani aktivitas sebagai pesepak bola profesional.

Sebab, di usianya yang sudah menginjak kepala empat puluhan, tidak mudah lagi untuk menjalani karier sebagai pemain sepak bola.

• Juara Liga Digelar Dalam Kompetisi Penuh, Robert Pede, Saatnya Persib Bandung Akhiri Kutukan Juara?

"Alhamdulilah, saya bersyukur diberikan Allah usia yang masih bisa menialani karier sebagai pemain sepak bola. Saya masih diberikan kesehatan," kata Ismed dikutip dari persija.id.

Ismed memang jadi bagian penting perjalanan Persija. Pria asal Cut Tualang, Aceh, tersebut menjadi pemain paling lama membela Macan Kemayoran.

Dia sudah berseragam Oranye selama 18 musim sejak menjalani debutnya bersama Persija pada 13 Januari 2002.

Laga perdananya, ketika Persija melawan PSPS Pekanbaru di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Kala itu, Ismed tampil sebagai pemain pengganti.

Meski sudah 41 tahun, peran Ismed sulit tergantikan. Dia berhasil memberikan gelar juara Liga 1 dan Piala Presiden pada 2018.

Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan piala kepada pemain Persija Jakarta Bambang Pamungkas (kiri) dan Ismed Sofyan (tengah) usai laga final Piala Presiden melawan Bali United di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (17/2/2018). Persija berhasil menjadi juara setelah menang dengan skor 3-0. ((ANTARA/Akbar Nugroho Gumay) ())

Hingga kini, Ismed belum berniat untuk gantung sepatu. Dia mengingat salah satu pesan dari sahabatnya, Bambang Pamungkas, untuk bisa bermain hingga di usia 50 tahun.

“Sampai sekarang saya masih senang, punya semangat, dan fokus bermain sepak bola. Kalau ditargetkan sampai umur berapa bermain, saya pun tidak tahu,” tutup Ismed.

Sementara, Bambang beri ucapan ulang tahun kepada Ismed. “Sekali lagi, selamat ulang tahun, All the best," kata Bambang.



Tags

Rahasia bugar Ismed Sofyan

Bek Persija Jakarta, Ismed Sofyan merayakan keberhasilan timnya menjuarai Liga 1 2018 usai laga Persija vs Mitra Kukar di SUGBK, Jakarta, Minggu (9/12/2018). ((persija.id))

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Bek Senior Persija Jakarta, Ismed Sofyan, Belum Mau Pensiun, https://wartakota.tribunnews.com/2020/08/29/bek-senior-persija-jakarta-ismed-sofyan-belum-mau-pensiun.

Penulis: Sigit Nugroho

Editor: Sigit Nugroho