Dua Pekan Latihan, Stamina Pemain Persija Jakarta Terjaga

POS KUPANG.COM--Suasana latihan perdana Persija Jakarta di Lapangan PSAU TNI AU, Jakarta Timur.

Pemain Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menghadapi laga lanjutan Liga 1 2020.

Skuad Macan Kemayoran itu menutup latihan pekan kedua dengan latihan pertahanan, Sabtu (29/08/2020) pagi.

Pada latihan yang digelar di lapangan PSAU, Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Riko Simanjuntak dan kawan-kawan menjalani latihan pertahanan 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3, dan 4 vs 4.

Sebelum memasuki menu utama, para pemain terlebih dahulu menjalani pemanasan dengan pencegahan cedera.

Latihan tetap dipimpin oleh Asisten Pelatih Persija Jakarta, Sudirman.

Sebab, pelatih kepala Sergio Farias belum datang ke Jakarta.

Rencananya, dia akan tiba di Jakarta pada pekan depan.

Pada sesi latihan pamungkas di pekan kedua itu, Sudirman menyatakan kepuasannya dengan performa pemain.

Dia mengatakan bahwa seluruh pemain mengalami peningkatan stamina.