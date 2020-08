Cara Dapat Kuota Gratis 35GB 42GB & 50GB Mulai September hingga Akhir Tahun 2020, dari Pemerintah 

POS-KUPANG.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) memberikan kuota gratis atau subsidi pulsa bagi Guru dan siswa serta mahasiswa dan dosen untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ).

"Dari kebijakan Presiden Joko Widodo dalam membantu proses PJJ, rencananya Kemendikbud akan memberikan bantuan kuota bagi Guru dan siswa," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Sutanto, dalam webinar Percepatan Penyaluran Dana BOS Reguler Tahap III Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Ia menjelaskan pemberian kuota internet gratis tersebut langsung diberikan ke nomor telepon seluler siswa dan Guru.

Rencananya Kemendikbud memberikan subsidi pulsa untuk siswa dan Guru maupun mahasiswa dan dosen selama empat bulan, yakni September hingga Desember 2020.

Sutanto menyebutkan subsidi kuota internet gratis untuk siswa sebesar 35 gigabyte (GB) per bulan, Guru sebesar 42 GB per bulan, mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan.

"Kami mohon agar sekolah segera mengidentifikasi nomor telepon siswa dan Guru dan segera dimasukkan di data pokok pendidikan (dapodik). Pemerintah membantu memberikan kuota internet, sehingga nantinya yang diberikan tidak dalam bentuk uang," katanya.

Sutanto menyatakan sekolah yang berada di zona kuning dan hijau yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka juga diminta untuk mengisi daftar isian di Dapodik sehingga Kemendikbud mengetahui berapa banyak sekolah yang melakukan tatap muka dan berapa banyak yang belum tatap muka.

"Saya kira ini penting. Mohon segera ditindaklanjuti, sudah ada surat Pak Dirjennya," katanya.

Mendikbud Nadiem Makarim umumkan subsidi kuota internet siswa dan guru (Kemendikbud)

Kemendikbud mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun yang diperuntukkan untuk subsidi pulsa atau kuota internet untuk siswa, Guru, mahasiswa dan dosen, serta meningkatkan jumlah penerima tunjangan profesi.

Sutanto menilai mahalnya pembelian kuota, merupakan salah satu hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ).