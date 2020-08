Sup Iga Asam Pedas ala Sahid T-more Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM ǀ KUPANG – Sup Iga Sapi merupakan salah satu makanan khas Indonesia. Dagingnya yang empuk dengan berbagai jenis kuah memiliki kenikmatan yang tiada tara, apalagi ditambah dengan nasi putih hangat. Nah, kini Anda dapat membuat Sup Iga Sapi Spesial khususnya Sup Iga Sapi Asam Pedas di rumah, tentunya dengan resep yang diberikan oleh Chef Khalis, Executive Chef Hotel Sahid T-more Kupang.

Bahan:

· Bawang putih

· Bawang merah

· Kemiri

· Kunyit

· Lengkuas

· Jahe

· Daun jeruk