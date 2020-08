MALAM Ini di Trans 7, Film Korea The Man from Nowhere, Selamatkan Kim Sae Ron dari Penculik, Seru!

Film Korea The Man from Nowhere

POS KUPANG, COM - Sinopsis lengkap film The Man from Nowhere.

The Man from Nowhere merupakan satu di antara film Korea.

Film Korea The Man from Nowhere mengambil genre aksi.

The Man from Nowhere dibintangi aktor Won Bin dan aktris Kim Sae Ron.

Film ini mengisahkan seorang pemilik toko gadai terseret dalam kasus pencurian paket narkoba yang dilakukan tetangganya.

Pemilik toko gadai, Cha Tae Sik ( Won Bin ) merupakan sosok pria pendiam yang tidak memiliki banyak teman.

Satu-satunya orang terdekat Tae Sik saat ini adalah So Mi ( Kim Sae Ron ).

So Mi merupakan anak dari tetangga Tae Sik, Hyo Jeong (Kim Hyeo So) yang berkecimpung dalam dunia kriminal dan peredaran narkoba.

Suatu hari, Hyo Jeong diperintahkan mencuri sekantung heroin oleh kekasihnya.

Demi mengamankan barang curiannya, Hyo Jeong menyimpan kantung ini dalam tas kamera.