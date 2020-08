Bupati Don Sebut Nagekeo The Heart of Flores, Apa Maksudnya?

POS-KUPANG.COM | MBAY --Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do mengikuti webinar sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Seminar Daring, yang diselenggarakan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata RI Jakarta melalui menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Jumat (28/8/2020) sekitar pukul 15.00-18.00 Wita.

Topik webinar yaitu Tata Kelola Pariwisata Flores NTT Menuju Era Adaptasi Kebiasaan Baru.

Seminar dibuka secara resmi oleh Dr. Frans Teguh, MA, Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi, Kemenpar RI.

Bupati Don pada kesempatan itu mengatakan sangat terkenal dengan keramahan yang luar biasa.

Potensi wisata yang menakjubkan menjadikan Flores sebagai salah satu tujuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

"Flores menarik. Dikenal dengan keramahan warganya. Mudah menjumpai wajah yang murah senyum. Musikal. Senang bernyanyi dan menari. Semua, menambah indah landscapenya," ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah menetapkan Labuan Bajo sebagai 1 dari 5 destinasi superproritas.

Ia juga menyampaikan bahwa infrastruktur darat dari Labuan Bajo hingga Flores Timur dan Lembata, butuh kerja keras para pimpinan daerah hari ini ke depan.

"Nagekeo, kabupaten baru 13 tahun. Kami sebut The heart of Flores. Kita mengedepankan Nagekeo dengan ibukota Mbay sebagai pintu utama Flores mainland. Landasan peninggalan Jepang bisa dikembangkan hingga 3,5 km runway. Flores sebagai alternatif ring of fire, maka pendekatan dari udara mudah dijangkau melalui bandara ini. Dari mass tourism ke tourism yang tertata denga mengedepankan CHSE : cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan, hygiene sanitasi), dan safety (keselamatan), juga environmental sustainability," ujarnya.

Ia mengatakan sebelum covid, tourist Labuan Bajo menggunakan bus dan kendaraan kecil. Juga tidak kurang, yang menggunakan sepeda motor. Mereka betul menikmati landscape dengan model Nomadic tourism.