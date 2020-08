Jangan Anggap Remeh karena Bisa Berakibat Fatal, Waspadai 3 Komplikasi Hipertensi,INFO

POS KUPANG.COM--- Apotek online Lifepack kembali memberikan penjelasan seputar penyakit hipertensi.

Kali ini Lifepack mengulas tiga komplikasi hipertensi yang perlu diwaspadai.

Hipertensi merupakan penyakit di mana kondisi tekanan darah meningkat melebihi ukuran normal.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO, tekanan darah normal adalah 120/80 mmHg.

Sementara tekanan darah dikatakan tinggi jika tekanan darahnya melebihi 140/90 mmHg.

Menurut rilis yang didapat SURYA.co.id dari Lifepack, diketahui jumlah penderita tahun 2018 mencapai 31,4%.

Jumlah tersebut tidak bisa dianggap remeh, karena jumlahnya bisa meningkat setiap tahun.

Klasifikasi Hipertensi

Berdasarkan National Joint Committee 8, hipertensi diklasifikasikan menjadi 8 fase.

Pada Orang dengan Usia ≤ 18 Tahun

Tekanan Darah Normal: ≤ 120/80 mmHg

Prehipertensi: 120/80 - 139/89 mmHg

Hipertensi Fase 1: 140/90 - 159/99 mmHg

Hipertensi Fase 2: ≥ 160/100 mmHg

Sedangkan pada beberapa kelompok orang, terdapat beberapa kriteria tekanan darah normal, yaitu:

Orang dengan usia < 60 tahun: <140/90 mmHg

Orang dengan usia lebih dari 60 tahun: < 150/90 mmHg

Orang dengan penyakit ginjal kronis: <140/90 mmHg

Orang dengan diabetes: <140/90 mmHg[1] [2]

Hipertensi tentu tidak dapat diremehkan. Karena hipertensi dapat berbahaya jika tidak ditangani dengan baik.

Hipertensi yang tidak diobati dengan baik dapat menimbulkan beberapa komplikasi.

WHO menyebutkan bahwa setiap tahun terdapat 9,4 juta kematian akibat komplikasi akibat hipertensi di seluruh dunia.

Berikut beberapa komplikasi yang perlu diwaspadai bagi penderita hipertensi.

1. Penyakit Jantung

Tekanan darah yang tinggi dapat membuat pembuluh darah arteri kurang elastis dan rusak. Sehingga dapat mengurangi aliran darah yang mengandung oksigen ke jantung dan menyebabkan penyakit jantung. Selain itu, penurunan aliran darah ke jantung dapat menyebabkan:

Angina merupakan nyeri dada yang terjadi ketika area otot jantung tidak mendapatkan cukup darah yang kaya oksigen. Ini adalah gejala umum penyakit jantung iskemik, yang membatasi atau memotong aliran darah ke jantung.

Serangan jantung, terjadi ketika suplai darah ke jantung tersumbat dan otot jantung mulai mati karena kekurangan oksigen yang seharusnya dibawa oleh darah ke jantung. Semakin lama aliran darah tersumbat, semakin besar kerusakan pada jantung.

Gagal jantung merupakan kondisi ketika jantung tidak dapat memompa cukup darah dan oksigen ke organ-organ lainnya.

2. Stroke

Komplikasi lain dari hipertensi adalah stroke.

Tekanan darah yang tinggi menyebabkan arteri yang mengalirkan darah ke otak tersumbat atau pecah dan menyebabkan stroke.

Stroke menyebabkan sel-sel di otak mati akibat tidak mendapat oksigen yang cukup.

3. Penyakit Ginjal

Penyakit ginjal merupakan komplikasi lain yang dapat timbul akibat hipertensi.

Biasanya terjadi pada orang dengan diabetes dan hipertensi.

Orang dengan dua penyakit tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi terkena penyakit ginjal kronis.

Itulah beberapa komplikasi yang diakibatkan oleh hipertensi.

Jika Anda membutuhkan membutuhkan konsultasi mengenai kesehatan, Anda dapat mengunduh aplikasi Lifepack di Google Play Store dan App Store.

Anda juga bisa menebus resep obat-obatan penyakit kronis tanpa harus antri.

Untuk mengetahui lebih lanjut seputar hipertensi, Anda dapat mengikuti webminar "We The Health Series - FIGHT HYPERTENSION 'The Silent Killer'!

Anda dapat mengikuti webminar secara GRATIS dengan narasumber sebagai berikut:

dr.Tunggul D. Situmorang, Sp.PD-KGH, FINASIM (Presiden Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia)

Natali Ardianto (CEO Lifepack dan Jovee)

Webminar akan dilaksanakan pada Jumat, 28 Agustus 2020 pukul 09.30 - 10.45 WIB.

Untuk mengikuti webminar, daftarkan diri Anda melalui link pendaftaran berikut ini >> link

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Lifepack: Waspadai 3 Komplikasi Hipertensi, Jangan Anggap Remeh karena Bisa Berakibat Fatal

Apotek online Lifepack kembali memberikan penjelasan seputar penyakit hipertensi.

