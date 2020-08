Drama Korea Its Okay to Not Be Okay Kena Sanksi Berat, Dianggap Legalkan Pelecehan Seksual

POS-KUPANG.COM - Setelah tamat, drama Korea Its Okay to Not Be Okay mendapatkan sanksi berat dari Komisi Penyiaran Korea Selatan.

Subkomite Tinjauan Penyiaran dan Komisi Penyiaran Korea yang dipimpin oleh Heo Mi Sook telah mengadakan sidang pleno.

Sidang tersebut digelar di Pusat Penyiaran yang berlokasi di Mokdong, Seoul, pada Rabu (26/8/2020).

Pertemuan ini membahas tentang drama Korea Its Okay to Not be Okay yang tayang di tvN dan Netflix.

menampilkan konten genitalisasi laki-laki, Sidang membahas soal kritikan penonton yang menganggap Its Okay to Not Be Okaymenampilkan konten genitalisasi laki-laki, pelecehan seksual , justifikasi pelecehan seksual , dan pelecehan verbal eksplisit.

"Menimbang bahwa itu adalah ekspresi untuk menyoroti karakter-karakter dalam drama, konten siaran yang mungkin berfokus pada libido untuk objek non-seksual yang melambangkan organ seks dan membenarkan pelecehan seksual."

"Ini jelas menunjukkan kurangnya kepekaan gender dari tim produksi," jelas Komisi Penyiaran Korea Selatan.

drakor Its Okay to Not be Okay ()

"Pelecehan verbal yang berlebihan digunakan dalam drama yang ditayangkan, dapat dijatuhi sanksi," imbuhnya dikutip dari AllkPop, Kamis (27/8/2020).

Jika tingkat pelanggaran peraturan terkait tinjauan penyiaran sangat parah, hukuman atau sanksi pengadilan akan diselesaikan pada sidang pleno.

Sidang pleno tersebut akan dihadiri oleh 9 anggota komite peninjau atas rekomendasi sub-komite.

Poin akan dilihat dari evaluasi penyiaran yang dilakukan setiap tahun oleh Komisi Penyiaran.

Sementara itu, drama Its Okay to Not be Okay telah berakhir pada awal Agustus lalu.

Drama ini berhasil mencatat rating tertinggi pada episode terakhir yakni 7,3 persen.

Raihan ini terbilang lebih tinggi dari beberapa drama yang tayang di Sabtu-Minggu seperti Hi Bye Mama hingga When My Love Blooms.

drakor baru Kim Soo Hyun, berjudul Its Okay Not To Be Okay, tayang di Netflix (tvN/Netflix)

Dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji, drama ini bercerita tentang seorang pria yang bekerja di unit psikiatris dan pengarang buku anak-anak.