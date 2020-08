Postingan Barli Asmara Sebelum Meninggal, Banjir Doa Tyas Mirasih, Chyntia Lamusu hingga Fira Basuki

Postingan Terakhir Barli Asmara Sebelum Meninggal, Banjir Doa Tyas Mirasih, Chyntia Lamusu hingga Fira Basuki

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Desainer kenamaan Indonesia, Barli Asmara meninggal dunia, Kamis (26/8/2020). Barli Asmara meninggal karena penyakti lambung.

Namun, doa dan ucapan duka cita mengalir deras di postingan Instagramnya yang terakhir.

Berikut postingan terakhirnya sebelum meninggal:

Kenya Dress is one of our signature items from UNCHAINED Collection!

And this picture truly embodies the collection! Strong pieces for bold and brave characters!

And so it's the time for us to announce the UNCHAINED Collection Giveaway Winner!

The Winner for this Unchained Giveaway is @mayastah

Selamat kepada para pemenang dan kepada kalian yang masih belum beruntung, tunggu lagi untuk giveaway-giveaway berikutnya yah.

Captured by @andrewiredja @npmphoto