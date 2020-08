Turing Kemerdekaan HPCI, Explore Keanekaragaman Budaya dan Pariwisata Banyuwangi 

POS-KUPANG.COM | BANYUWANGI - Menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Honda PCX Club Indonesia ( HPCI ) chapter Banyuwangi mengadakan kegiatan yang dikemas dalam Turing Kemerdekaan (16/8/2020).

Selain komunitas Honda PCX Club Indonesia (HPCI) chapter Banyuwangi, kegiatan turing ini juga diikuti oleh HPCI dari kota lain yaitu HPCI Situbondo dan HPCI Jember. Sebanyak 24 peserta start turing Kemerdekaan dengan tujuan pertama ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Banyuwangi. Di TMP para anggota HPCI mengadakan kegiatan Honda Community Social Responaibility ) HCS) dengan bersih-bersih makam pahlawan.

Selanjutnya peserta Turing Kemerdekaan menuju pantai Cacalan untuk menjalankan aksi membersihkan pantai Cacalan dan bagi-bagi sembako kepada orang yang membutuhkan di sekitar wilayah pantai Cacalan. Kegiatan di tutup dengan melakukan upacara bendera di pantai Cacalan.

"Turing Kemerdekaan ini bertujuan mengenang dan menghormati jasa para pahlawan bangsa, mengenalkan komunitas HPCI kepada masyarakat Banyuwangi, menyambung tali silaturahmi antar anggota dan menambah member baru HPCI melalui kegiatan yang positif . Selain itu juga menginformasikan tempat wisata di Banyuwangi telah dibuka kembali setelah tutup karena adanya pandemi " kata Ardi Pratama ketua HPCI Banyuwangi

Selain kegiatan sosial dan turing, juga diperkenalkan salah satu motor skutik andalan Honda PCX 150 yang semakin memberikan kesan mewah, ekslusive dan gagah didukung dengan fitur unggulan terbaik yang memberikan kebanggaan dan kenyamanan berkendara menjadi motor skutik premium yang terus diminati masyarakat.

Kegiatan turing Kemerdekaan ini tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik.

Explore Keanekaragaman Budaya dan Pariwisata Banyuwangi (For Pos-Kupang.com)

PT Mitra Pinasthika Mulia ( MPM Honda ) distributor sepeda motor dan suku cadang Honda wilayah Jatim dan NTT mengadakan PCX Photo Contest. Bertempat di Djawatan Beculuk Banyuwangi ( 15/8).

PCX Photo Contest ini diikuti oleh 56 peserta yang mengikuti kontes foto. Pada kontes foto ini peserta di berikan tantangan untuk mengabadikan foto Honda PCX 150 yang mewah, ekslusive dan gagah bersama dengan penari gandrung tarian khas Banyuwangi serta model lorenza.

" PCX Photo Contest ini menggabungkan tampilan yang menawan dan keindahan body Honda PCX 150 dengan kebudayaan Banyuwangi yang bertujuan untuk menyebarkan, mempromosikan budaya dan pariwisata Banyuwangi sehingga menjadikan PCX bigscooter kebanggaan lare osing Banyuwangi" kata Suhari selaku Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim.

PCX Photo Contest berhadiah hingga jutaan rupiah. Dengan menghadirkan Yuyung Abdi sebagai juri kontes.

Dengan tampilan Honda PCX 150 yang semakin memberikan kesan mewah, ekslusive dan gagah didukung dengan fitur unggulan terbaik yang memberikan kebanggaan dan kenyamanan berkendara menjadi motor skutik premium yang terus diminati masyarakat.

Skutik premium ini juga telah diduking dengan Honda Smart Key yang dilengkapi alarm dan answer back system pada semua tipe yang memberikan.kebanggan serta tampilan berkelas.

Skuter Matik (Skutik) ini mendapatkan dua penghargaan yaitu sebagai Bike Of The Year Otomotif Award 2019 dan Best of Best Skubek Motorplus Award 2019. (*/nikoikln)