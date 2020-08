Inilah 6 Pasangan Drama Korea yang Sebelumnya Cinlok dan Menikah, Mesra Sampai Sekarang!

POS-KUPANG.COM - 6 pasangan selebriti Korea ini menikah setelah cinlok saat syuting drama, pernikahan mereka awet sampai sekarang!

Saat menonton drama Korea, kita biasanya dibuat takjub dengan akting para aktor dan aktrisnya.

Tak jarang kita juga sering baper (bawa perasaan) saat melihat adegan romantis yang diperankan aktor dan aktris.

Beberapa kisah cinta para aktor dan aktris drama Korea ternyata juga berakhir indah di kehidupan nyata mereka.

Tak sedikit dari mereka cinlok (cinta lokasi) saat syuting drama Korea.

Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah.

Rumah tangga mereka pun awet sampai sekarang.

TribunStyle.com lansir dari Koreaboo, inilah 6 pasangan selebriti Korea tersebut.

1. Ji Sung dan Lee Bo Young

Ji Sung dan Lee Bo Young. (Soompi)

Ji Sung dan Lee Bo Young pernah syuting drama yang sama yakni Save The Last Dance For Me pada tahun 2004.

Namun, mereka tak langsung berpacaran setelah kelar syuting.

Jisung dan Lee Bo Young berpacaran empat tahun kemudian.