Rayakan Ulang Tahun Di Bali, Luna Maya Eks Ariel NOAH Serius Cari Jodoh: "Doain Ya, Tahun Ini Dapet"



POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Besok, Rabu (26/8/2020), artis Luna Maya gena berusia 37 tahun.



Untuk ulang tahun kali ini, Luna Maya merayakannya bersama keluarga dan teman-teman masa kecil di rumahnya, di Pulau Dewata, Bali.

"Aku mau ke Bali," kata Luna Maya di MD Pictures, kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2020) sore.Luna Maya sudah menyiapkan pestanya di Bali.

Selain berkumpul bersama keluarga, Luna Maya juga ingin bertemu dengan teman-teman masa kecilnya pada moment bahagia tersebut.



Bintang film cantik Luna Maya merayakan ulang-tahunnya ke-34 bersama sahabatnya di Restoran Kaum Jakarta, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019) siang. (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Sejak ada pandemi virus corona, Luna Maya punya banyak waktu berkumpul bersama keluarganya. "Banyak pekerjaan yang cancel," jelasnya. "Mau spend time with family dan teman-teman. Mau sepedaan juga, enak banget, sepi," ujar Luna Maya.Sejak ada pandemi virus corona, Luna Maya punya banyak waktu berkumpul bersama keluarganya. "Banyak pekerjaan yang cancel," jelasnya.

Sementara pekerjaan sekarang bisa dilakukan dari mana saja. "Zoom atau live Instagram bisa dilakukan from Bali," kata Luna Maya.

Di usianya yang 37 tahun ini Luna Maya berharap, pandemi Covid-19 bisa segera berlalu supaya bebas berlibur ke mana pun.

Niat Luna Maya mencari pasangan baru tahun 2020 ini pun batal karena pandemi virus corona yang sampai saat ini masih merajalela.

Luna Maya mengaku sebenarnya merencanakan untuk melepas kesendiriannya setelah putus cinta dari Reino Barack medio 2018, dalam tahun 2020 ini.

"Tadinya mau fokus (cari pendamping hidup) tahun ini. Tapi kita cuma bisa berencana," kata Luna Maya eks Ariel NOAH saat ditemui di MD Pictures, kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2020).

Selain tetap fokus bekerja, saat ini Luna Maya juga ingin memikirkan urusan asmaranya.

Luna Maya mulai membuka hati pada pria-pria yang tertarik kepadanya.

"This year is gonna be my year. Gue fokus bekerja untuk menghidupi diri kita. Tapi tahun ini juga keker-keker (memantau pasangan hidup), ternyata Covid-19," ucap Luna Maya tertawa.

Luna Maya hanya pasrah jika tahun ini belum dipertemukan dengan jodohnya. "Dinikmati saja (status single). Berarti Tuhan berkata lain," katanya.

"Kali aja bonusnya tahun depan. Aamiin. Doain," ujar Luna Maya yang akan merayakan ulang-tahun ke- 35 pada Rabu (26/8/2020) besok.