Bila Sukses Bantu Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Dijanjikan Hadiah Amat Fantastis, Uang Rp 147 Miliar

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kisah pelarian buronan Djoko Tjandra ternyata menelan banyak korban. Beberapa jenderal polisi kini berurusan dengan hukum. Begitu juga seorang jaksa cantik yang bergelar doktor, Pinangki Sirna Malasari.

Namun, karier jaksa cantik ini akhirnya jatuh oleh Djoko Tjandra yang kasusnya kini sedang ditangani aparat penegak hukum.

Saat ini, Jaksa Pinangki telah ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kasus Djoko Tjandra.

Dilansir dari Tribunnews, dalam program Aiman yang tayang di Kompas TV edisi 10 Agustus 2020 lalu tentang kasus Djoko Tjandra, gaya hidup glamor Jaksa Pinangki menjadi salah satu yang disoroti.

Ia diberitakan gemar plesiran ke luar negeri dengan fasilitas kelas atas, bahkan pernah melakukan operasi plastik di New York, Amerika Serikat.

"Aiman memperoleh sejumlah foto eksklusif atas kegiatan jaksa pinangki yang boleh jadi berada di luar kewajaran dari hasil pendapatannya sebagai jaksa eselon 4. Mulai dari operasi implan bagian wajah di Amerika Serikat hingga plesir luar negeri yang kerap menggunakan kelas atas pesawat."

Demikian diungkapkan dalam video tersebut.

• Hotman Paris, Pengacara Bertarif Miliaran, Pernah Terima Bayaran Paling Mahal Tapi Bukan Berupa Uang

• Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini, Minggu 23 Agustus 2020, Virgo Dia Mencintaimu, Gemini Ada Tanda Baik

Jaksa Pinangki, Profil Jaksa Cantik yang Terseret Kasus Djoko Tjandra, Kini Suaminya Ikut Terancam (Facebook/via Tribun Kaltim/WartaKota)

Aiman juga sempat mengulasnya dalam sebuah tulisan di laman Kompas.com. Dari hasil penelusuran, implan yang dilakukan Jaksa Pinangki ditangani oleh dr Andrew Jacono.

Jacono membuka praktik di New York Center for Plastic Surgery yang beralamat di Park Avenue, New York City, Amerika Serikat.

Dalam laman klinik itu disebutkan bahwa Jacono memiliki banyak prestasi. Spesialisasinya adalah operasi hidung.

Dari foto yang disematkan, terlihat Jaksa Pinangki tengah berfoto bersama Jacono. Tampak bagian hidungnya masih tertutup perban.