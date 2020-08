LIVE STREAMING DRIVE IN CONCERT Tiga Tahun Jefri Riwu Kore dan Hermanus Man Malam Ini

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Siaran langsung konser tiga tahun kepemimpinan Jefri Riwu Kore dan Hermanus Man berlangsung malam ini pukul 19.00 WITA.

Ihwal konser tersebut diumumkan di akun instagram Jefri Riwu Kore.

BOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMM....!!!!

Simulasi event outdoor "Bangkitkan Industri Event dan Pariwisata" kota Kupang agar tetap produktif dan Aman Covid 19

*DRIVE IN CONCERT

* Acara puncak HUT 3 tahun Firmanmu

* Sabtu, 22 Agustus 2020* *Pukul. 19.00wita* *Lapangan Upacara Kantor Walikota Kupang*

Rasakan Sensasi nonton konser musik "Kupang Entertainment" dari mobil dan bisa interaktif secara digital dengan Platform Zoom serta Live streaming Fb *Festiva Kupang Kolaboratif* dan Youtube chanel *Festiva Kupang Kolaboratif*

" Penonton dibatasi hanya 100 mobil @4 orang.

Jangan lupa protokol kesehatan n wajib pakai masker ya..

Here we go again!

We proudly present to you guys....

MARINUZ KEVIN x VJ BEATS'